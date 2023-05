XIX Giornata Mondiale contro l'ipertensione, alle Molinette una giornata di controlli con medici affiancati da dietisti e dietologi

Domani, mercoledì 17 maggio, in occasione della XIX Giornata Mondiale contro l'ipertensione e delle Settimane della Scienza, all’Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino si svolgerà l’iniziativa “Come va la tua pressione? Fermati 5 minuti e scoprilo con noi. Misura e controlla la pressione”, promossa dal Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino, in collaborazione con il Centro Eccellenza ESH - AOU Città della Salute e della Scienza, SCU Medicina Interna 4 - Centro Ipertensione Arteriosa (responsabile Prof. Franco Veglio) e con il patrocinio della SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa)

Dalle ore 9,30 alle 16,40, nell’atrio delle Molinette (ingresso Corso Bramante 88), verranno posizionate alcune postazioni dove i medici internisti del Centro Ipertensione Arteriosa effettueranno, per tutti coloro che lo desiderassero, la misurazione della pressione, affiancati da dietisti e dietologi che forniranno consigli nutrizionali relativi all'ipertensione arteriosa.

Alle ore 18, nell’Aula di Medicina Interna (via Genova 3-14) si svolgerà la conferenza “Sotto centoventiottanta: alla ricerca della pressione perfetta” con relatori il Prof. Franco Veglio e il dottor Franco Rabbia.