Napoleonica, l’Armata di Riserva di Napoleone al Forte di Bard

Tre giorni di eventi a Bard, in Valle d’Aosta, in occasione della grande rievocazione storica del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della Seconda Campagna d’Italia. Napoleonica torna con la settima edizione dal 2 al 4 giugno 2023 con tante novità. L’Armée de Réserve francese in discesa dal Gran San Bernardo invase all’epoca la Valle d’Aosta ponendo sotto assedio il Forte di Bard, che dopo due settimane capitolò ma con l’onore delle armi. Per rivivere quell’episodio storico, sono attesi più di 300 rievocatori provenienti da tutta Europa. Tre giornate dense di iniziative che offriranno al pubblico un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Uomini e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo. L’evento è promosso dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con l’Associazione storico-culturale Il segno del passato e con i Comuni di Bard e Hône.





Programma

La rievocazione si aprirà già venerdì 2 giugno, dalle ore 16.00 nel Borgo con l’apertura delle taverne, giochi per bambini, musiche itineranti, ambientazioni d’epoca. Il via ufficiale sabato 3 giugno dalle 10.30 con la grande parata delle truppe dagli accampamenti alla Piazza d’Armi, l’apertura ufficiale della manifestazione con lo schieramento delle truppe. In mattinata aprirà anche il mercatino di oggettistica napoleonica nella Piazza di Gola del Forte. Al pomeriggio, dalle ore 16.00, la prima grande novità di questa edizione: la Battaglia campale nelle campagne di Hône. In serata, alle 21.30, la rievocazione del tentativo di passaggio notturno di soldati e cannoni francesi nel Borgo e, alle 22.15 il suggestivo spettacolo piromusicale, con simulazione di incendi e cannoneggiamenti. A seguire nel Borgo, Gran Bal des Citoyens, cantine aperte, musiche e danze franco-provenzali.

Domenica 4 giugno dalle ore 10.00 riaprirà il Mercatino a tema storico nel Forte; dalle 10.30 gara di abilità tra fucilieri, musiche itineranti, giochi d’epoca in Piazza d’Armi e si darà il via al Trofeo Marbot: prova itinerante per rievocatori a cavallo. Non mancheranno dimostrazioni di medicina militare. Nel pomeriggio, dalle 14.30, la rievocazione dell’assedio e attacco finale al Forte e alle 16.30 in Piazza d’Armi, la presa del Forte, il raggruppamento delle truppe e la firma della resa. L’ingresso alla manifestazione è a pagamento nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno.





Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta

La mostra “Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta. Documenti messi a disposizione dal Comune di Ceva e dal Comune di Moretta”, curata da Andrea Briatore e Silvia Oberto, presenta al pubblico in un alletimento all’interno della Cappella del Forte, una serie di preziosi documenti e opere d’arte che testimoniano il legame tra le tre realtà e il passaggio di Napoleone Bonaparte. Il Forte di Ceva, al pari del precedente Castello di Bard, venne fatto radere al suolo per volontà dell’imperatore francese. Un grande plastico illustra le peculiarità architettoniche del Forte di Ceva edificato nel XVI secolo e mai più ricostruito, affiancato da una serie di acquerelli su tela per gentile concessione dell’Archivio di Stato di Torino, oltre a documenti originali tratti dagli archivi comunali. La sezione dedicata a Moretta presenta invece una serie di cartografie che documentano l’introduzione delle forme di Catasto volute da Napoleone con un editto dopo la sua conquista di gran parte del Regno Italico, messe in relazione con il precedente Catasto particellare Sabaudo. L’esposizione è aperta negli abituali orari di apertura del Forte di Bard sino a domenica 4 giugno; l’accesso è incluso nel biglietto di ingresso alle altre aree espositive.





Tariffe

L’ingresso giornaliero alla manifestazione è di 8,00 euro.

Il biglietto di Napoleonica dà diritto all’ingresso ridotto a mostre e musei.

Gratuito bambini 0-10 anni

Prevendite su midaticket.it





Parcheggi e navette

Il Forte e il Borgo di Bard saranno collegati da un servizio navette gratuito che servirà i parcheggi segnalati lungo la Statale 26.