Il 1° giugno a Torino AIPEC organizza incontro sul tema dell'economia civile

Giovedì 1° giugno a Torino AIPEC organizza un incontro “in dialogo” con il socio onorario Leonardo Becchetti, professore Ordinario di Economia Politica Università Tor Vergata di Roma e co-fondatore NeXt Economia. L’evento, che si terrà dalle ore 15.30 alle 17.30 presso la Sala Collegio degli Artigianelli (Corso Palestro, 14), affronterà il tema dell’economia civile come risposta alle grandi trasformazioni di oggi.

«La caratteristica distintiva dell’epoca più recente- sottolinea il professor Becchetti – è l’accelerazione delle transizioni, ad esempio l’intelligenza artificiale e la transizione ecologica, insieme alla perdita di ricchezza di senso del vivere associata al timore di disastri ambientali e shock sociali. Come detto da Paolo Benanti “ciò che mi preoccupa non è l’intelligenza artificiale ma la stupidità naturale”. Ovvero il progresso scientifico ci offre le soluzioni dei problemi, ma senza progresso civico e morale non possiamo risolverli. Per evitare che tutto questo ci spaventi e ci travolga c’è bisogno di lavorare (non solo di teorizzare) a una nuova economia, quella che noi chiamiamo economia civile, fatta di cittadini attivi che conoscono l’arte della cooperazione, di biodiversità d’imprese, di ricchezza di senso e soddisfazione del vivere alimentata da virtù civiche e relazionali, di nuovi indicatori come quelli di generatività che creino le condizioni per la fioritura della vita umana, e di una politica economica che non aspetta soluzioni dall’altro, ma è determinata dal concorso di azione di cittadini responsabili, imprese sostenibili e istituzioni levatrici delle energie della società civile».

«Insieme al nostro socio onorario – commenta Livio Bertola, presidente AIPEC – approfondiremo come non basta avere un quadro teorico corretto di riferimento di nuova economia civile. Dobbiamo lavorare a tutto ciò che la fa crescere come le comunità d’innovazione sociale fatte da buone pratiche imprenditoriali, enti di terzo settore, accademici, giovani».

Negli ultimi anni Next, di cui AIPEC è socia, ha lavorato al voto col portafoglio, comunità energetiche, amministrazione condivisa costruendo realtà come la Scuola di Economia Civile, Next nuova economia, il Festival dell’Economia Civile, la piattaforma online di consumo responsabile di Gioosto. Il 1 giugno si condividerà tutto questo per un duplice obiettivo. La gioia e la ricchezza di senso della vita e la risposta ai problemi della società.

L’evento è inquadrato nell’ambito delle iniziative di avvicinamento al Festival dell’Economia Civile di Firenze, in programma per il prossimo ottobre.



A seguire, CNA organizza l’evento che si svolge nell’ambito del Festival internazionale dell’Economia. Si terrà dalle ore 18.30 alle 19.30 presso l’Auditorium Collegio Carlo Alberto (Piazza Albarello, 8 - 10122 Torino) ed affronterà il tema della piccola impresa nel glocale. Il Sistema relazionale di filiera. Dialogheranno Leonardo Becchetti, professore Ordinario di Economia Politica Università Tor Vergata di Roma e co-fondatore NeXt Economia, Nicola Scarlatelli - Presidente CNA Torino, Filippo Provenzano - Segretario CNA Torino e Francesco Ramella - Direttore del Dip. di Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino.