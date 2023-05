Luca Argentero sveste i panni del Doc per presentare al Salone il suo primo romanzo

Torinese per tutti, ma moncalierese doc, come ci tiene sempre a precisare, Luca Argentero ha scelto il Salone del Libro per presentare il suo primo romanzo, uscito un mese fa ed edito da Mondadori. Il titolo: 'Disdici tutti i miei impegni' e una trama che richiama il lockdown (ma è solo un caso). Sala Bianca gremita

La presentazione si è svolta in una Sala Bianca che ha accolto con grande calore l'attore. In molti sono rimasti fuori per la capienza ma questo non ha fermato i fan, soprattutto donne, a seguire l'incontro dall'esterno grazie alle pareti trasparenti della sala situata all'esterno dei padiglioni.

Il protagonista della fortunata serie "Doc - Nelle tue mani" ha subito scherzato sulla composizione della sala: "Grazie ai tre uomini che sono qui oggi", per poi parlare del romanzo insieme a Daniela Lanni. La giornalista ha presentato così il libro scritto da Argentero: "Luca ha deciso di cimentarsi in un nuovo territorio e come tutte le cose che fa, le fa bene". Il lockdown (e non solo)

"Il protagonista Fabio si trova in casa ai domiciliari con i genitori - ha commentato l'autore - un po' come nel lockdown. La cosa è casuale, però questa sensazione di clausura in quel periodo l'abbiamo provata più o meno tutti, Fabio ha la sensazione di impazzire".