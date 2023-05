Videosorveglianza intensificata, telecamere anti-pusher in via Damiano Chiesa

Telecamere anti-pusher per provare a regalare maggiore sicurezza ad un'area di Torino che da tempo deve convivere con i problemi legati allo spaccio e alla criminalità. Nei giardini di via Damiano Chiesa sono state recentemente sistemate due telecamere per garantire la videosorveglianza dell'area.

Nell'ottobre scorso lettera dei residenti a Lo Russo

L’installazione è avvenuta anche a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni dei residenti del quartiere. Il 6 ottobre dell'anno scorso era stata scritta una lettera, capace di raccogliere numerose firme, indirizzata al sindaco Stefano Lo Russo per chiedere più controlli da parte delle forze dell'ordine, avere maggiore sicurezza e ottenere l’installazione di due telecamere di videosorveglianza per poter vigilare meglio sul giardino.