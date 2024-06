Piazza Bengasi: residenti e commercianti contro degrado e spaccio di piazza

Residenti e commercianti scendono in campo contro il degrado e lo spaccio di piazza Bengasi. "Stop al mercato della droga" è lo slogan dell'appuntamento organizzato dagli stessi commercianti che si svolgerà giovedì 4 luglio alle ore 21 in corso Maroncelli, angolo via Nizza.

Una piaga quella di spacciatori e piccola criminalità che persiste nonostante i controlli della forze dell'ordine.

"Abbiamo un pezzo di Nizza-Millefonti in temporale sofferenza, dovuta alla microcriminalità, allo spaccio - conferma il presidente Massimiliano Miano -. A ragion veduta ho chiesto al neo assessore alla Sicurezza un maggiore impegno della Città nella salvaguardia dei territori, anche se gli strumenti a disposizione di un ente locale sono limitati. Non meno di giovedì, ho incontrato assieme all'assessore Porcedda, anche una rappresentanza dei commercianti di piazza Bengasi, alcuni dei quali organizzeranno per giovedì prossimo la manifestazione. Ci siamo ripromessi maggior collaborazione, la stessa che auspico possa pervenire anche dal Comune di Moncalieri con cui condividiamo gioia e dolori della piazza".

"A breve - commenta il coordinatore al commercio Dario Pera -. Ci sarà un ulteriore tavolo sulla sicurezza dove chiederemo ulteriori controlli. Abbiamo incontrato giovedì scorso proprio per questo il nuovo assessore alla sicurezza".