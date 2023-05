Con il crollo delle vendite e i licenziamenti di Intel, TMS Network (TMSN) si dimostra resistente, imponendosi su Shiba Inu (SHIB) e ApeCoin (APE)

In un panorama turbolento, in cui il gigante tecnologico Intel si trova ad affrontare un calo delle vendite e una serie di licenziamenti, è emerso un nuovo concorrente, che sfida le probabilità e si impone all'attenzione. TMS Network (TMSN) continua a salire, lasciandosi alle spalle Shiba Inu (SHIB) e ApeCoin (APE). Inoltre, TMS Network (TMSN) è ora nella sua terza fase di prevendita e ha raccolto investimenti per oltre 5,6 milioni di dollari.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un progetto cripto altamente innovativo e distintivo del 2023, che offre qualcosa per ogni tipo di investitore in cripto. In particolare, TMS Network (TMSN) porta qualcosa di nuovo, introducendo un concetto unico mai visto prima. È orgoglioso di essere il primo exchange decentralizzato a facilitare il trading multi-asset.

Fin dalla sua nascita, TMS Network (TMSN) ha permesso ai suoi utenti di negoziare diversi asset, tra cui CFD, forex, criptovalute e azioni. TMS Network (TMSN) abbraccia anche una struttura di governance decentralizzata, garantendo ai titolari di TMS Network (TMSN) la possibilità di partecipare al processo decisionale della piattaforma attraverso i diritti di voto.

Inoltre, TMS Network (TMSN) facilita l'uso di contratti intelligenti e fornisce una piattaforma agli sviluppatori per creare robuste applicazioni decentralizzate (dApp) per i trader della rete.

Soprattutto, TMS Network (TMSN) ha lanciato la sua prevendita nel febbraio 2023 e ha raccolto con successo oltre 5,6 milioni di dollari dagli investitori. Questo ha posizionato la piattaforma e il suo token nativo come uno dei progetti di criptovaluta più redditizi dell'anno. Con la continua espansione della base di clienti del progetto, si prevede un'ulteriore redditività in futuro.

Gli investitori perdono fiducia in ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) proviene dal Bored Ape Yacht Club (BAYC), un importante fornitore di NFT e di esperienze metaverse. I titolari dei token ApeCoin (APE) possono impegnarsi nella governance della comunità all'interno dell'ecosistema Bored Ape Yacht Club (BAYC) di Yuga Labs.

Possono partecipare attivamente votando sull'allocazione dei fondi, esprimendo le loro opinioni sulla creazione di nuove partnership, co-creando regole e influenzando lo sviluppo complessivo del principale ecosistema di token non fungibili (NFT) al mondo.

Con la sua popolarità e il lancio iniziale, ApeCoin (APE) ha rapidamente catturato l'attenzione degli investitori. Il declino delle discussioni sul metaverso ha innegabilmente influenzato ApeCoin (APE). Dal picco del 17 maggio 2022, il prezzo di ApeCoin (APE) ha subito un calo significativo, crollando di oltre l'87%.

La performance deludente di ApeCoin (APE) ha spinto molti investitori a perdere fiducia e a cercare opportunità alternative. Al momento in cui scriviamo, ApeCoin (APE) è attualmente scambiata a 3,44 dollari e continua a subire pressioni ribassiste.

Shiba Inu (SHIB) non riesce a trovare la sua strada

Introdotta nel 2020 come moneta meme a tema canino, Shiba Inu (SHIB) ha guadagnato una notevole popolarità entrando in competizione con Dogecoin (DOGE). Durante la frenesia delle monete meme del 2021, Shiba Inu (SHIB) è diventata la seconda moneta meme per capitalizzazione di mercato.

L'impennata di Shiba Inu (SHIB) ha raggiunto il suo apice a fine ottobre, quando il token ha toccato il massimo storico di 0,00008616 dollari. Shiba Inu (SHIB) viene scambiato a 0,00000874 dollari, con un calo di quasi l'89,87% rispetto al picco precedente.

Oltre al declino generale del mercato delle criptovalute nel 2022, molteplici fattori hanno contribuito al deprezzamento dell'89% di Shiba Inu (SHIB). Un fattore chiave è la limitata utilità di Shiba Inu (SHIB). Nata come moneta meme, il valore di Shiba Inu (SHIB) è stato guidato principalmente dal sentimento della comunità e non ha avuto sostanziali casi d'uso pratici.

Conclusion

Già in grado di superare Shiba Inu (SHIB) e ApeCoin (APE), TMS Network (TMSN) è pronta a emergere presto come piattaforma di trading decentralizzata leader, con il token TMSN che sta dimostrando prestazioni eccezionali. Il token TMSN è attualmente scambiato a 0,088 dollari. Si prevede che TMS Network (TMSN) sperimenterà un rally significativo, superando potenzialmente una crescita di 100 volte entro la fine dell'anno.

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio