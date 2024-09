Teleriscaldamento, ancora lavori a Moncalieri: altri 15 giorni di passione per chi si deve spostare

Nuovi lavori per il teleriscaldamento: come cambia la viabilità a Moncalieri

I lavori sono andati avanti nei mesi estivi, ma anche adesso che l'autunno è alle porte e tutti sono rientrati (o stanno rientrando) dalle ferie, a Moncalieri si convive con i lavori per il teleriscaldamento.

Come cambia la viabilità

L'ultima fase degli interventi, che interessa la zona lungo Borgo Navile, scatta domani, lunedì 2 settembre. Fino a metà mese sono previsti cantieri per la sostituzione di tubazioni della rete di teleriscaldamento in Via Cavour (tratto da Corso Savona a Strada Brandina), di conseguenza è programmato il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, eccetto mezzi utilizzati nelle lavorazioni, in Via Cavour nel tratto da Corso Savona a Strada Brandina.

Tra divieti di sosta e stop alla circolazione

Disposto invece il divieto di circolazione sulle due corsie della carreggiata ovest di Via Cavour, con rimozione della mandorla centrale e doppio senso di circolazione nelle due corsie est di Via Cavour, per i veicoli provenienti da Via Cavour in direzione Centro Città sarà chiuso il flusso verso Via Martiri della Libertà.

Dopo la fine di questo intervento tutta la rete di teleriscaldamento della zona sarà stata sostituita e la circolazione dovrebbe tornare normale, dopo tante settimane in cui gli automobilisti hanno dovuto fare slalom tra cantieri, lavori e divieti.