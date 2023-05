A Borgaro la Giornata della prevenzione con croce Verde e i Lions

In occasione della prima edizione della Giornata della prevenzione a Borgaro Torinese il 21 maggio, presso il Centro Diurno Cascina Nuova, sono stati eseguiti gratuitamente 150 elettrocardiogrammi, 61 spirometrie e 173 test per il glaucoma riscontrando anche diversi casi da sottoporre ad accertamenti.

La Giornata della prevenzione per la tutela della salute è stata promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino sezione Borgaro-Caselle in collaborazione con medici e infermieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea e il Lions Club Venaria Reale Host.

Grazie alla sinergia fra diversi enti coinvolti sono stati offerti alla cittadinanza una serie di esami clinici gratuiti, al fine di sensibilizzare al tema della prevenzione e sottolineare l’importanza della diagnosi precoce. Presenti i medici Gaetano Senatore, Michele Sarda e Stefano Dinatale.

Le volontarie e i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle hanno dato utili informazioni ai cittadini, svolto delle dimostrazioni di primo soccorso e spiegato le manovre salvavita come la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare su persona adulta e in ambito pediatrico. I volontari della Croce Verde hanno anche dato la possibilità di visitare la sede e illustrato il funzionamento delle ambulanze per il soccorso e dei presidi sanitari.

Vincenzo Sciortino, vicepresidente di Anpas Piemonte: «Il bisogno di accedere ai servizi sanitari di base è sempre più necessità primaria per le fasce fragili della popolazione. Quanto accaduto nella città di Borgaro è un’evidenza chiara e documenta l’attitudine delle pubbliche assistenze a incontrare tali bisogni e a risolverli in modo gratuito e di prossimità. Ringraziamo i volontari e le volontarie della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle per aver incarnato lo spirito del volontariato delle pubbliche assistenze Anpas. Grazie anche all’Asl To4 che ha permesso la presenza del personale sanitario sul territorio, al Lions Club di Venaria e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa».

«La prevenzione – spiega Gaetano Senatore, direttore del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Ciriè – è fondamentale per intercettare i cittadini che non sanno di avere fattori di rischio e che pertanto possono essere trattati prima di un evento che può diventare anche drammatico. In queste occasioni, quindi, uscire dagli ospedali e andare sul territorio è fondamentale. Questo grazie alle amministrazioni locali e ai volontari della Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle che rendono possibile questa organizzazione. In questo periodo inoltre si sente la richiesta di sanità da parte della popolazione e il successo di iniziative sul territorio lo dimostra. Sono stati eseguiti 150 elettrocardiogrammi con circa il 20% di patologie riscontrate con indicazioni ad approfondimenti diagnostici cardiologici».

La Croce Verde Torino, associata all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale nel campo sanitario con servizi d'istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.400 organizzati in squadre notturne e diurne.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 80 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.