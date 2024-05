Salone del libro, gli stand più originali: L'Ippocampo porta una locomotiva nel padiglione 2

Al Salone del libro i veri protagonisti sono gli stand, più di 800 quest'anno. Ospitano gli editori ma anche negozi, istituzioni, le regioni e i media. Alcuni spiccano per originalità e fantasia e si trasformano in vere e proprie attrazioni con tanto di fila e calca per accedere.

Come ogni anno, uno degli stand più peculiari è quello della casa editrice "L'Ippocampo", che ogni edizione propone un tema diverso. Questa volta la casa editrice milanese ha portato una locomotiva storica nel cuore del padiglione 2, creando un'atmosfera che richiama a Harry Potter.



Da qualche anno, invece, il "Bosco degli scrittori" di Aboca Edizioni riempie l'Oval di alberi e cespugli, dando vita a uno degli stand più particolari e iconici del Salone. Sempre nell'Oval, si passa dalla natura alla modernità con lo spazio di TikTok. Il social network cinese, popolarissimo tra i più giovani, è al suo secondo anno al Salone per creare contenuti su libri e cultura grazie all'hashtag #BookTok.



Nel padiglione 1 a farla da padrone è Libraccio, con lo stand più lungo di tutto il Salone. Lunghe file di scaffali rendono possibile agli appassionati toccare e sfogliare i libri usati in vendita, rendendo l'acquisto un'esperienza sensoriale.

Anche lo stand dell'editore di libri illlustrati NuiNui spicca per originalità: la passione per il Giappone emerge nelle sue casette di legno tipiche e le immagini di mostri e demoni yokai.