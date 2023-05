Dagli striscioni agli stickers, StampaeStampe.it permette di personalizzare le proprie iniziative pubblicitarie con semplicità

Visitando StampaeStampe.it, clienti italiani ed europei incontrano un e-commerce che consente, con grande facilità, di dare forma a stampe personalizzate in alta definizione su una vasta gamma di supporti. Dagli stickers agli striscioni pubblicitari, il catalogo annovera tantissimi articoli, proposti a prezzi convenienti e accompagnati da riduzioni vantaggiose.

StampaeStampe.it è un centro di stampa digitale che offre prodotti e servizi web-to-print dal 2002. Gli utenti possono usufruire di una vasta gamma di servizi, tra cui consulenze pre-stampa e preventivi online in tempo reale. Il team aziendale è composto da professionisti appassionati del settore.

Il catalogo dello store è costantemente aggiornato, così da soddisfare le esigenze di ogni acquirente. Nell’ambito dei prodotti, si trovano striscioni microforati, etichette cosmetici, biglietti da visita, brochure, bandiere, etichette in bobina, stickers, poster per affissioni, foto quadri e molto altro ancora.

Gli articoli disponibili online sono caratterizzati da un’eccellente qualità di stampa. Sono realizzati con macchinari all'avanguardia e tecnologie moderne e si rivelano ideali per creare iniziative di comunicazione sia per interni che per esterni.

Coloro che sono alla ricerca della massima convenienza, possono visitare la pagina "Promozioni" dell’e-commerce. Invece, per scoprire spunti interessanti, idee e suggerimenti utili per realizzare il proprio progetto, è disponibile la sezione "Blog".

In caso di domande, richieste o bisogno di supporto, l’utente può rivolgersi al preparato servizio di customer care multi-canale. È accessibile tramite numero di telefono, e-mail, chat online, form e social network. La sezione “FAQ”, in aggiunta, offre una risposta immediata alle domande più comuni.

La proposta di StampaeStampe.it ha già conquistato la fiducia di più di 50.000 clienti. Senza dimenticare gli oltre 5.100 feedback verificati da Feedaty, con un punteggio medio di 4,8/5, che giungono a conferma delle eccellenti prerogative che caratterizzano gli articoli acquistabili online.

Per quanto riguarda le spedizioni, il cliente può selezionare la data che meglio si adatta alle proprie esigenze, beneficiando di prezzi più convenienti se sceglie quella più lontana. Le consegne sono effettuate da GLS e BRT, corrieri affidabili con comprovata esperienza nel panorama nazionale.

In conclusione, carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay e in contanti con ritiro della merce presso la sede aziendale sono le modalità di pagamento previste da StampaeStampe.it. Tutte quante garantiscono sicurezza e massima protezione.

