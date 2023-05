Mercedes Bresso porta il Piemonte a Bruxelles col suo ritorno nell'Europarlamento: "A disposizione fino al 2024"

Mercedes Bresso torna in Europa occupandosi di lotta al cambiamento climatico, sanità, cultura, difesa e politica estera. L'ex presidente della Regione Piemonte e della Provincia di Torino ha presentato il suo programma come Europarlamentare alla sede regionale del Partito Democratico. Subentrata nell'Europarlamento ad aprile in seguito alle dimissioni di Pierfrancesco Majorino , eletto nel Consiglio Regionale della Lombardia, Bresso ha dichiarato che intende mettersi a disposizione, soprattutto per i giovani, in attesa delle elezioni del 2024 alle quali - per il momento - non intende ricandidarsi.



"Prima delle elezioni europee e in prospettiva delle elezioni regionali - ha commentato - intendo mettere la mia esperienza a disposizione del territorio, confrontandomi con i cittadini sui temi di cui mi occupo da sempre: ambiente, politiche regionali e sociali, sanità, cultura. Verrò eletta vicepresidente della commissione per lo sviluppo sostenibile per l'Agenda 2030 e mi sono procurata la supplenza nella commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In questo momento la leadership nelle politiche di lotta al cambiamento climatico è europea, per questo è molto importante l'apporto in questa commissione per ridurre le emissioni da carboni fossili".



La conferenza si è tenuta alla presenza del Segretario regionale del Partito Democratico e Consigliere regionale Domenico Rossi, che con Bresso condivide una visione federalista dell'Europa. "Lei è da sempre federalista convinta e trova in me un alleato - ha dichiarato Rossi - o rafforziamo l'Europa o subiremo le soluzioni di altri. Il suo lavoro al Parlamento Europeo è per tutto il Piemonte un'opportunità, porta esperienza e preparazione nei temi centrali per il futuro del Piemonte, dell'Italia e dell'Europa intera, in primis la transizione ecologica".



Per il PD piemontese la presenza di Mercedes Bresso in Europa è un gradito ritorno, visto che da anni la Regione non aveva un proprio rappresentante a Bruxelles. La "colpa" è anche del sistema elettorale che accorpa nello stesso collegio Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia che, avendo più del doppio degli abitanti, finisce per eleggere con più facilità i propri delegati. "Dobbiamo organizzarci per fare eleggere almeno un rappresentante piemontese - ha commentato Rossi - e lavoreremo su questo perché è un punto prioritario per il PD piemontese".