La Rinascita del Filadelfia procede con l'apertura del cortile. Il presidente Asvisio: "Il museo? Spero entro il 2026"

Procedono i lavori per la rinascita dello Stadio Filadelfia. Il progetto più importante in via di esecuzione è il museo del Torino, in partenza, mentre la tanto agognata apertura del cortile dovrebbe essere in dirittura di arrivo.

Come ha spiegato la Fondazione proprietaria dello Stadio di via Filadelfia, è a buon punto il piano per rendere il centro un luogo aperto agli appassionati, che potranno seguire gli allenamenti del Torino ed entrare a respirare l'aria granata. "Abbiamo terminato i corsi di formazioni per i volontari che andranno a gestire l'apertura del cortile - ha spiegato il presidente della Fondazione Luca Asvisio - Adesso che c'è l'ok dei vigili del fuoco dobbiamo vedere col Torino calcio il modo in cui aprire, i giorni e gli orari. Da parte nostra già tra poche settimane potremmo essere pronti, dovremo solo decidere i modi con la società".