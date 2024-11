Trent'anni fa l'alluvione in Piemonte, Lo Russo: "Per fare prevenzione servono risorse a fondo perduto"

Un tema sempre più di attualità, alla luce dell'alluvione di Valencia e nella zona circostante. "Siamo in un momento in cui questi eventi - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo -, al di là di qualcuno che continua a negarli, non sono più eccezionali ma purtroppo ricorrenti: credo sia giunto il momento di avere un ulteriore cambio di paradigma". "Per fare prevenzione, - ha poi aggiunto il primo cittadino - e per fare un’azione corretta, servono risorse economiche a fondo perduto: bisogna fare opere di contenimento, di mitigazione e le vasche di laminazione".

"Sono cose che richiedono una forte determinazione politica perché si scontrano contro interessi che ci sono, che sono legittimi e per certi aspetti contrastanti rispetto a un uso del suolo che invece deve essere vocato a una dimensione di tutela dell'incolumità delle persone e delle cose. Questi trent’anni devono servire certamente a celebrare le vittime, ma come monito e spunto per tutta la politica a tutti i livelli, per prendere ulteriore forza e consapevolezza e fare un ulteriore passo in avanti sulla difesa e contro il dissesto idrogeologico", ha concluso il sindaco.