A 40 anni dall'uccisione di Bruno Caccia, la Città di Torino e Libera insieme per la legalità. Salerno: "Importante il lavoro nelle scuole"

Bruno Caccia è stato ucciso il 24 giugno del 1983 in via Sommacampagna, nel quartiere Borgo Crimea di Torino. Si tratta dell'unico magistrato ucciso nel nord Italia e dell'unico magistrato ucciso dalla ndrangheta (oltre ad Antonino Scopelliti, ma per conto di Cosa Nostra). A 40 anni dal suo omicidio la Città di Torino insieme all'associazione Libera sta promuovendo numerose iniziative in nome della legalità per ricordare il procuratore, ancora troppo poco conosciuto.

Il 24 maggio, nella sede del Gruppo Abele in via Trapani, si è tenuto un incontro tra operatori di Libera, membri di associazioni torinesi e insegnanti per parlare di Bruno Caccia, della lotta alle mafie e della promozione della legalità. Hanno partecipato l'assessora alle politiche educative e giovanili Carlotta Salerno e la vicesindaca con delega alla legalità Michela Favaro.