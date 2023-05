La poesia di Gio Evan arriva alle Ogr Talks

Giovedì 8 giugno alle ore 18.30 arriva alle OGR Torino Gio Evan, per il quarto appuntamento della rassegna di incontri OGR Talks, dedicata alla cultura contemporanea.



Protagonista del dialogo sarà il viaggio come metafora del cammino di ciascuno, un invito a porre attenzione alla destinazione finale ma anche ad ogni passo intrapreso, al cambiamento, senza perdere di vista i propri punti fermi. Questa la visione di Gio Evan, artista poliedrico, performer, cantautore.

L’appuntamento è organizzato e promosso in collaborazione con il Festival Archivissima che ha come tema fondante di questa edizione - che si svolgerà dal 9 al 12 giugno - il Carnet de Voyage: un oggetto fisico e simbolico che richiama il tema del viaggio come esplorazione del diverso e dell’ignoto, apertura verso ciò che non si conosce.



La partecipazione agli eventi di OGR Talks | Tonight’s the Day è gratuita, previa prenotazione su sito ogrtorino.it.



Accompagnata dall’incontro tra luna e sole, tra notte e giorno, la seconda stagione di OGR Talks prende in prestito il titolo di un brano - Tonight’s the day - del gruppo rock di Chicago Wilco. Se il 2022 è stato l’anno dedicato alle piccole e grandi evoluzioni e rivoluzioni del nostro tempo, il 2023 si rivolge all’entrare in relazione, alle connessioni tra sistemi e linguaggi, tra storie e persone. Come un’eclisse, ciclica e misteriosa, OGR Talks è un invito a concentrarsi sull’attimo, quello in cui la luce diventa buio, e viceversa, quello in cui si forma il presente, a partire dall’ascolto delle storie dei relatori invitati a intervenire.



In calce, il press kit digitale contenente la nota stampa completa di maggiori informazioni su Gio Evan, alcune immagini dell'artista e delle OGR Torino.