Chiamare un investigatore privato per il controllo del coniuge quando è con un minore può essere dovuto a tanti motivi ognuno dei quali ha la stessa finalità e cioè tutelare gli interessi di persone che non si possono difendere.

Tutto può essere legato a varie cose come traffico di stupefacenti,abuso di alcool o bullismo o magari lesione comunque degli interessi dei figli in caso di affido:parliamo di delicate situazioni per le quali bisogna rafforzare un controllo sui minori

Per fortuna in questo senso la legge riconosce il diritto a chiedere il supporto di un investigatore privato che dovrà essere autorizzato e che avrà in questo caso il compito di scoprire e documentare attraverso dei mezzi che lui usa alcuni fatti che poi saranno verificati in sede giudiziaria.

Diciamo pure che alcuni diritti quando si parla di minori coinvolgono tutta una serie di rapporti interpersonali che possono essere molto complesse e delicate e che devono essere verificati in sede di giudizio, utilizzando proprio l'aiuto professionale dell'investigatore privato che è autorizzato dalla legge per compiere questo tipo di attività.

In definitivo quindi ci si rivolge a un'agenzia investigativa nel momento in cui sia a cuore la salvaguardia dell'interesse del minore tenendo presente che parliamo di professionisti che conoscono bene le leggi che che normano questo settore.

Ma soprattutto possono accedere a dei mezzi tecnologici specifici che serviranno per il loro lavoro visto che li conoscono meglio di chiunque altro.

Ci si chiede quindi quali sono le occasioni per le quali è meglio rivolgersi ad un investigatore privato per controllare i minori: partiamo da quel caso dove i genitori separati non conviventi hanno deciso dopo tutta una serie di pratiche di ricorrere al giudice che poi avrà magari deciso o l’affidamento congiunto della prole o nella maggior parte dei casi l'affidamento esclusivo a un solo genitore.

Questo tipo di provvedimento ovviamente avrà la finalità di tutelare l'interesse il minore che così verrà curato da quel genitore ritenuto più idoneo mentre l'altro avrà solo la possibilità di fare delle visite ,contribuendo ovviamente alle decisioni più importante

Cosa può succedere in questi casi

In questi casi ,e purtroppo è una cosa che succede spesso i genitori non sono più d'accordo sulle modalità di affido del figlio minore stabilite dal giudice durante la separazione: quindi vogliono un nuovo intervento perché per esempio può succedere che uno dei due richieda l'affidamento esclusivo del minore nel momento in cui sospetterà che il suo partner non è idoneo a tutelare l'interesse del figlio.

Però chiaramente lo deve dimostrare:quindi in questo caso entra in gioco l’ investigatore privato che sarà autorizzato a fare tutta una serie di verifiche e di raccolta dei documenti nonché anche video e foto a supporto della tesi di quel genitore che vuole riprendersi il figlio.

Il suo lavoro quindi sarà quello di raccogliere prove da portare poi al giudice perché ci sarà da dimostrare che quel genitore per vari motivi non è in grado di prendersi cura del figlio o comunque di salvaguardare il suo interesse.