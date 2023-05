Torino Stura si prende cura delle api: nasce la stazione di biomonitoraggio nello stabilimento FPT-Iveco (e produce miele di tiglio)

FPT Industrial ed Edison Next realizzano una nuova "casa" a Torino Stura per prendersi cura dello stato di salute delle api. Si tratta di una stazione di biomonitoraggio, proprio all'interno del comprensorio dell'azienda del gruppo Iveco.

Le api sono infatti considerate “sentinelle della qualità dell’aria” perché costituiscono un indicatore biologico affidabile dello stato di salute dell'ambiente e svolgono una funzione strategica per la salvaguardia della biodiversità. Sono creature molto sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti e, insieme ai loro prodotti (miele, cera, polline, propoli, pappa reale), sono un biosensore completo, in grado di fornire una mole notevole di informazioni sullo stato di salute dell’ambiente. Attraverso l’impollinazione, inoltre, le api svolgono un ruolo importante per la conservazione della flora.

Sei famiglie di api che fanno miele di tiglio

Per FPT Industrial, e in particolare presso questo comprensorio, Edison Next gestisce i servizi energetici e ambientali: dalla produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica, alla produzione di vapore e acqua per il riscaldamento e il raffrescamento, fino agli scarti di produzione e alle acque reflue.