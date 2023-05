La festa di via Guala quest'anno celebra i Paesi nel mondo: un viaggio tra i suoni e i sapori dal Brasile all'Argentina

Via Guala nel mondo, è il titolo della nuova festa di via organizzata dall'associazione dei commercianti Nuova Guala per domenica 11 giugno.

Il tema di quest'anno è sui Paesi del mondo, dal Brasile all'America fino all'Argentina che saranno presenti con vari stand.

Dal cibo al ballo, fino ai banchetti con l'abbigliamento tipici locali.

"Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini del territorio a vivere la multi-culturalità salvaguardando l’unicità di ogni persona" spiegano dall'associazione.

"Come commercianti vogliamo mandare un messaggio di speranza verso l’uguaglianza e la condivisione" spiegano i commercianti.

L'appuntamento dunque domenica 11 giugno dalle ore 8.30 fino alle 20 con negozi aperti tutto il giorno. Momento più atteso durante il pomeriggio con le presentazioni delle varie scuole di ballo.