I Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne macedone, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto a Torino.

L'uomo è stato denunciato anche per l'introduzione in Italia di prodotti falsi e per ricettazione, in quanto era in possesso di profumi, occhiali da sole e altri oggetti con marchio contraffatto.