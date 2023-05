Mirafiori, cornacchie attaccano un cane e il suo padrone in via Rubino

Attacchi di cornacchie nei pressi della fermata del pullman numero 997 "Pasque Piemontesi", in via Rubino 73. A denunciare l'aggressione da parte di due volatili un residente di Mirafiori, che ieri mattina verso le 11 si trovava a passeggio nella zona con il suo cane. "Le cornacchie - spiega - hanno attaccato il mio cane, probabilmente per proteggere la loro prole. Tirando il pinscher verso di me, sono arrivati altri uccelli. Sono stati molto aggressivi e hanno cercato di circondarmi, mettendo a rischio la mia incolumità e quella del mio cane".

