Mistero in via Rovigo: cadavere in decomposizione ritrovato nel bagagliaio di un suv

Un cadavere ormai in stato di decomposizione nascosto all'interno del bagagliaio di un grosso Suv. Ecco cosa hanno trovato, nella serata di ieri - domenica 29 maggio - le forze dell'ordine dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato il cattivo odore che proveniva da quella vettura. Un'auto ferma ormai da tempo, peraltro circondata da quelle che sembrano essere macchie di sangue.



Succede in zona Aurora, per la precisione in via Rovigo, quasi all'incrocio con strada del Fortino. Arrivati sul posto, gli uomini della Polizia hanno trovato, chiuso nel vano posteriore di un mezzo di grossa cilindrata, un uomo italiano di 55 anni, il proprietario dell'auto. Alcuni parenti avevano denunciato la scomparsa di questa persona nei giorni scorsi.



I fatti sembrerebbero risalire ad alcuni giorni fa, ma la Polizia - anche grazie alle ricerche della Scientifica - sta lavorando per ricostruire la dinamica di quello che sembra avere tutti i profili di un caso di omicidio, ma al momento le forze dell'ordine non escludono alcuna pista o spiegazione.