Cava di Caselette al centro del dibattito in Consiglio regionale

Quale è l’impatto sul territorio della cava e per quale motivo non è stata eseguita la Valutazione d’impatto ambientale (Via)? Lo ha chiesto, con un’interrogazione urgente, Francesca Frediani (M4o – Up) riferendosi all’autorizzazione per l’apertura di una cava di sabbia e ghiaia a Caselette.

Non solo: si chiede anche se siano state eseguite le indagini archeologiche e la cosiddetta caratterizzazione del suolo (vale a dire l’attività che permette di ricostruire i fenomeni di contaminazione) prima dell’avvio delle attività di scavo.

La Via non è stata eseguita – ha risposto l’assessore Andrea Tronzano – perché al momento dell’autorizzazione data dal Comune, previo parere della Provincia di Torino, questa cava risultava tra i casi di esclusione secondo la normativa vigente. La caratterizzazione del materiale oggetto dell’estrazione, dovrà essere eseguita in fase di conferimento.

Non risulta, inoltre, che siano state richieste indagini archeologiche da parte della Soprintendenza ma vi è la prescrizione, riportata nell’autorizzazione paesaggistica, di informare tempestivamente dell’apertura di nuovi lotti per consentire l’effettuazione di sopralluoghi in corso d’opera. Questo in base ad analoghe valutazioni, effettuate nel 2012, in base ad una richiesta per l’apertura di una cava contigua.