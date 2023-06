Degrado alla Consolata: fedele minacciato dal clochard che voleva usare il sagrato come wc a cielo aperto

Mattinata piuttosto movimentata davanti alla chiesa della Consolata, uno dei luoghi di preghiera simbolo di Torino: la polizia è infatti intervenuta per calmare un clochard che aveva minacciato un fedele, reo di averlo redarguito mentre provava a urinare sul sagrato della chiesa.

E’ successo tutto poco prima delle 9 del mattino, quando l’uomo, un commerciante della zona, si è recato in chiesa per una preghiera. Il fedele si è imbattuto in uno dei senzatetto in procinto di fare pipì su una delle colonne della chiesa e gli ha intimato di fermarsi. Di tutta risposta, il clochard ha iniziato a minacciarlo e a cercare la rissa. L’uomo si è quindi rifugiato in chiesa e ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti, riportando la calma all’ingresso della Consolata. I clochard, che stazionano da tempo sul sagrato, sono stati fatti allontanare.

“La situazione alla Consolata è sempre peggio. Sono rimasto amareggiato non solo dal gesto del mendicante, quanto dell’indifferenza degli altri fedeli e del parroco: volevo solo difendere un luogo di chiesa”, ha commentato l’uomo.



E non si è fatto attendere il commento di Fabrizio Ricca, l’assessore regionale alla Sicurezza. “L’episodio avvenute alla Consolata, dove un fedele è stato minacciato per aver redarguito un senza fissa dimora che stava per urinare sul sagrato del Santuario, è figlio di una non gestione del tema cittadino dei clochard. La stessa tendenza ci viene segnalata da giorni ai Giardini Reali, dove è sorto un vero e proprio accampamento con tanto di tende, giacigli e materassi che interessa almeno sei senza fissa dimora. Ho sollecitato un intervento immediato per risolvere una situazione che, oltre a costituire un potenziale problema di ordine pubblico e fornire una cartolina di benvenuto non lusinghiera per i bus carichi di turisti che parcheggiano proprio ai Giardini Reali, è anche degradante per gli stessi senza tetto costretti a vivere in condizioni che è riduttivo definire precarie”.