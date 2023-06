Il Coro Giovanile Italiano di FENIARCO in concerto ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica

Il Coro Giovanile Italiano di FENIARCO in concerto ai Giardini del Quirinale

Venerdì 2 giugno il Coro Giovanile Italiano di FENIARCO, Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali, presieduta dal 2017 dal torinese Ettore Galvani, già Presidente di Associazione Cori Piemontesi, si esibirà per la prima volta nei Giardini del Quirinale all'interno del programma ufficiale del 77° Anniversario della Repubblica Italiana assieme alla Banda Musicale Giovanile del Piemonte di ANBIMA, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome e alla Banda Interforze.

Nel nuovo organico della compagine nazionale, diretto dal Maestro Marco Berrini e selezionato attraverso audizioni, sono sei i giovani coristi che rappresentano la regione Piemonte. Il forte contributo artistico testimonia il radicamento della cultura corale in regione e la qualità delle sue espressioni anche in ambito giovanile.

Le voci che rappresentano simbolicamente tutta l'Italia eseguiranno per l'occasione un programma da concerto bipartito che comprenderà un florilegio di brani di ispirazione naturalistica, in linea con il contesto dell'esibizione, che al tempo stesso descriveranno l'ampiezza del repertorio e il ruolo rappresentativo della compagine corale nazionale con una raffinata scelta di composizioni sacre e profane di autori italiani e internazionali.

Una parte del programma è un omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la seconda sarà aperta al pubblico. Per FENIARCO, prossima al suo quarantesimo anno di attività, l'invito rappresenta un motivo di grande orgoglio e un riconoscimento dell'impegno profuso negli ultimi vent'anni per fare del Coro Giovanile Italiano una fucina di futuri professionisti della coralità e della musica vocale, ma anche dell'articolato lavoro per la promozione e la crescita del settore corale a tutti i livelli, missione portata avanti dal 1984.