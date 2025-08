Fabbriche chiuse e torinesi in ferie, ad agosto oltre 30 linee bus sospese. Stop a strisce blu e Ztl: i dettagli

Agosto in città significa anche qualche disagio per i torinesi che non andranno in vacanza e dovranno spostarsi, per andare al lavoro o per svago, con i mezzi pubblici.

Metro chiusa domenica

Come già annunciato, domenica mattina la metro rimarrà chiusa dalle 7 alle 12 da Porta Nuova a Bengasi per interventi di manutenzione straordinaria. Il 3 agosto lungo la tratta saranno in servizio i bus sostitutivi della linea M1S, mentre da Porta a Fermi i convogli circoleranno come di consueto.

Fabbriche chiuse, bus sospesi

Da sabato 2 a domenica 24 agosto saranno in servizio tutte le linee tranviarie e la maggior parte delle linee bus Gtt. Nello stesso periodo tuttavia, complice la chiusura di molte fabbriche ed aziende in occasione delle ferie con la conseguente riduzione di passeggeri, alcune linee saranno temporaneamente sospese. Di seguito i dettagli:

Linea Star 1: gestita con orario festivo (dalle 14 alle 23)

Linea Star 2: gestita con orario festivo (dalle 14 alle 21)

Linea 6: non gestita

Linea 10: gestita sul percorso festivo piazza Statuto - piazzale Caio Mario

Linea 12: gestita su percorso festivo

Linea 20: gestita su percorso festivo

Linea 26: gestita sulla tratta Parcheggio Stura - Villaretto

Linea 27: effettua percorso festivo da via Anglesio a via XX Settembre / via Bertola

Linea 33: effettua percorso festivo da Collegno a piazzale Adua

Linea 36N Rivoli-Alpignano: non gestita

Linea 39: gestita con orario festivo, quindi senza il servizio serale

Linea 40: non gestita (percorso coperto in parte dalla linea 62 da piazza Massaua a via Guido Reni angolo corso Sebastopoli)

Linea 45/: non gestita

Linea 52: non gestita (percorso coperto interamente dalle linee 33 e 67)

Linea 53: non gestita

Linea 54: servizio su percorso festivo

Linea 58: non gestita (percorso coperto in parte dalle linee 11 e 58/)

Linea 66: non gestita

Linea 67: effettua percorso festivo da Moncalieri a via Scialoja.

Dal 2 al 24 agosto saranno poi sospese le linee: 72/ 77, 78, 83, 84, 132, 1N, 2C, RV2, LS1, SE2.

Linee 22 - 24 - 25 (speciali per stabilimenti FPT – CNH – IVECO Industrial S.p.A.) si fermeranno per le tre settimane, così come le linee 90 - 91 - 92 - 93/ - 94 - 95 - 95/ - 96 - 97 - 98 - 99 speciali per stabilimenti Stellantis Mirafiori.

Come da tradizione, la sosta nelle strisce blu sarà gratuita da lunedì 11 fino al 23 agosto, mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriera e in struttura. La Ztl centrale invece sarà sospesa dall'11 al 22 agosto.