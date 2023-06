23enne colpito da una bici ai Murazzi, i genitori: "Mauro tutta la vita su una sedia a rotelle. Colpevoli mai pentiti"

La lettera

Per sempre su una sedia a rotelle

E nell'occasione anche i genitori di Mauro Glorioso hanno mandato una lettera. Il 23enne, da 120 giorni in rianimazione, purtroppo non potrà più camminare perché "le lesioni permanenti lo obbligheranno a vivere seduto in carrozzina per tutta la vita".

"Il gesto violento e fatale dei 5 giovani arrestati - continuano - cui non è seguito pentimento alcuno, merita giustizia adeguata finché nessun altro in futuro possa avere distrutta la vita come Mauro".

"Questo atto di violenza e di bullismo affrontato in maniera profonda dagli studenti liceali di Torino non deve essere dimenticato e dovrà essere monitorato per evitare il suo ripetersi anche in altre forme" concludono i genitori.