Rinnegati in ascesa: TMS Network (TMSN) distrugge lo status quo, Aptos (APT) e Fantom (FTM) fanno attenzione

Nel mercato delle criptovalute si è registrato un notevole aumento dell'interesse per i progetti di finanza decentralizzata (DeFi). Di conseguenza, gli investitori sono stati attratti da piattaforme promettenti e, tra queste, TMS Network (TMSN) è emersa come protagonista, superando Aptos (APT) e Fantom (FTM). Il progetto TMS Network (TMSN) è attualmente nella sua quarta fase di prevendita, con oltre 6 milioni di dollari, e l'interesse degli investitori continua a crescere.

Aptos (APT) registra un calo significativo; può recuperare presto?

Aptos (APT) si distingue dalle altre blockchain Layer-1 per il suo esclusivo linguaggio di programmazione basato su Rust. Il team responsabile di Aptos (APT) è lo stesso a cui è stato affidato lo sviluppo del progetto blockchain per Meta. In particolare, Aptos (APT) incorpora un motore di esecuzione parallelo, che consente una più rapida finalizzazione di tutte le transazioni della rete.

L'entusiasmo intorno ad Aptos (APT) è scemato, con il suo prezzo che attualmente si aggira poco sopra gli 8 dollari, il che significa un calo significativo di quasi il 57% rispetto al recente picco di Aptos (APT). Di conseguenza, gli investitori che sono entrati nel mercato nell'ultimo mese hanno subito perdite sostanziali. Di conseguenza, gli investitori stanno perdendo fiducia in Aptos (APT).

Al momento in cui scriviamo, Aptos (APT) è scambiata a 8,56 dollari, con un volume di scambi di 24 ore superiore a 120.000.000 dollari. Aptos (APT) si riprenderà? La domanda rimane poco chiara.

La scarsa adozione ostacola la crescita di Fantom (FTM)

Fantom (FTM) ha incontrato la sua parte di sfide nel regno altamente competitivo delle criptovalute. Tuttavia, uno svantaggio notevole per Fantom (FTM) è la sua adozione limitata, che impedisce l'espansione del progetto.

Nonostante i molteplici sforzi per aumentare la sua popolarità ed espandere la sua quota di mercato, Fantom (FTM) ha faticato ad avere un impatto sostanziale sul mercato. Inoltre, Fantom (FTM) ha dovuto affrontare critiche per la sua complessa infrastruttura. Questo pone delle sfide agli sviluppatori che cercano di creare applicazioni decentralizzate (dApp) su Fantom (FTM).

La mancanza di facilità d'uso di Fantom (FTM) ha incoraggiato numerosi potenziali investitori a cercare piattaforme di investimento più semplici e facili da usare. Il prezzo di Fantom (FTM) è attualmente di 0,320480 dollari, con un volume di scambi di 24 ore superiore a 110 milioni di dollari. Nelle ultime 24 ore, il prezzo di Fantom (FTM) ha subito un calo dell'1,6%.

TMS Network (TMSN) offre agli investitori nuove e innovative opportunità di investimento

TMS Network (TMSN) sta facendo scalpore nel settore delle criptovalute offrendo una proposta di valore convincente e introducendo soluzioni innovative. La sua prevendita in corso ha catturato l'attenzione degli investitori globali, che stanno mostrando un forte interesse per TMSN, il token nativo della piattaforma.

TMS Network (TMSN) ha raggiunto traguardi impressionanti durante le sue tre precedenti fasi di prevendita, e la sua quarta prevendita è ora in corso. Il progetto ha raccolto con successo il sostegno degli investitori, raccogliendo oltre 6 milioni di dollari.

Il token nativo di TMS Network (TMSN) è attualmente scambiato a 0,093 dollari. Ciò significa che i nuovi investitori hanno ancora l'opportunità di investire a un prezzo scontato e di cavalcare il trend rialzista fino alla luna. Inoltre, TMS Network (TMSN) garantisce transazioni trasparenti, sicure e a prova di manomissione.

TMS Network (TMSN) si impegna a trasformare il modello di trading convenzionale per migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la sicurezza. I trader possono ora depositare e prelevare fondi istantaneamente utilizzando le criptovalute, eliminando la necessità di intermediari. TMS Network (TMSN) offre anche commissioni più basse e condizioni di trading migliori.

La piattaforma promuove l'alfabetizzazione e l'educazione finanziaria fornendo un'interfaccia intuitiva e risorse educative. A differenza di Fantom (FTM) e Aptos (APT), il trading sulla piattaforma decentralizzata di TMS Network (TMSN) offre agli investitori un ambiente sicuro, efficiente e trasparente per la gestione di diversi asset.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) è attualmente un'azienda all'avanguardia nell'arena della blockchain, che si distingue per la sua piattaforma cross-chain all'avanguardia, la priorità data alla sicurezza e alla convenienza e le notevoli prospettive di crescita. Ciò rende TMS Network (TMSN) un'interessante opportunità di investimento rispetto a Fantom (FTM) e Aptos (APT).

Per maggiori informazioni sulla prevendita di TMS Network (TMSN), seguite i link sottostanti

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio

Sitoeb: https://tmsnetwork.io

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Discord: https://discord.gg/njA95e7au6