I campioni che hanno fatto la storia del Toro ricevuti in Comune dal sindaco Lo Russo

Una delegazione dell’Associazione Ex Calciatori Granata, guidata dal presidente Claudio Sala ieri, mercoledì 31 maggio, è stata ricevuta in Comune a Torino dal Sindaco Stefano Lo Russo .

E’ stato un incontro molto cordiale, che è servito a presentare l’associazione nata nel 1959: excursus fatto dall’ex-campione granata Ser ino Rampanti ; e per illustrare le iniziative future.

A sintetizzarle è stato l’avv. Pierluigi Marengo , segretario dell’associazione che ha posto l’accento sulla stretta collaborazione con altri enti di formazione sportiva per insegnare il calcio ai giovanissimi ospiti dell’istituto penale Ferrante Aporti di Torino; e su una serie di incontri con gli studenti delle scuole torinesi, con i campioni granata del passato con l’obiettivo di favorire la nascita di un’autentica cultura sportiva, basata sui valori della lealtà e del rispetto. Queste iniziative dell’Associazione sono state apprezzate dal Sindaco Lo Russo, pur riconfermando la sua fede calcistica per la Juventus, aggiungendo però di avere nel cuore il colore granata, grazie alla sua lunga collaborazione con l’indimenticato don Aldo Rabino e con le sue associazioni di volontariato.

E’ stata poi presentata la prima edizione del premio “Pallone Granata”, riconoscimento al calciatore del Torino che si è maggiormente distinto nel campionato 2022-2023, sia per l’impegno e per i risultati sportivi raggiunti, ma anche per lo spirito e i valori granata che ha saputo interpretare..