Imperia a Tappe 2025, tre giorni di corsa tra mare e borghi

Torna anche quest’anno, per la sua 21ª edizione, Imperia a Tappe, la manifestazione podistica su tre giornate che da oltre vent’anni accompagna atleti e appassionati alla scoperta del territorio imperiese organizzata dal Club Marathon del presidente William Stua. L’appuntamento è per il 23, 24 e 25 maggio 2025, con tre percorsi diversi per tipologia, che offriranno un’esperienza sia agli atleti più esperti che ai corridori amatoriali.

Si comincia venerdì 23 maggio con la prima tappa Aurigo–Poggialto–Aurigo, un circuito di circa 7,5 km su strada panoramica. Aurigo, piccolo borgo nel cuore della Valle Impero con origini che risalgono al 1200, farà da cornice alla partenza prevista per le ore 18.00.

Sabato 24 maggio sarà il momento della classica Pantasina–Lucinasco, una delle tappe più amate dai partecipanti. Dodici chilometri e mezzo immersi nella macchia mediterranea, con un tratto di salita cronometrato tra Vasia e Monte Acquarone per una classifica a parte dedicata agli scalatori. La partenza sarà alle ore 10 dal Santuario di Pantasina e all’arrivo, oltre al consueto rifornimento, ci sarà una grigliata per tutti i partecipanti.

Domenica 25 maggio si chiuderà con una tappa pianeggiante sul mare: 10 chilometri tra Calata Anselmi, il molo e il parco urbano, su un tracciato veloce e suggestivo. La partenza sarà alle ore 09.30.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.imperiacorre.it , oppure telefonando al 347 4059559. Il costo dell’iscrizione all’intero evento è di 50 euro, comprensivi di pettorale, assicurazione, gadget e trasporto dal luogo della gara all’albergo per chi soggiorna. È possibile iscriversi anche a una sola tappa con una quota di 10 euro, senza partecipare però a classifiche e premi.

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne della classifica generale, e i primi tre di ogni categoria FIDAL (da Promesse a Over 75, maschile e femminile). Nella cronoscalata, premi anche per il primo e la prima classificata assoluti, oltre ai migliori per categoria.

A sostenere l’evento, come sempre, una solida rete di sponsor locali: Conad, Gruppo Gabrielli, McDonald’s Imperia, Olio Fresia, Ristorante La Conchiglia – Cucina Nifosì, Go imperia, Valmora, Morenews e il Comune di Imperia.