I torinesi corrono (e sollevano pesi): uno su due fa sport seriamente. E il padel supera il calcetto

Torinesi, popolo di sportivi: lo dicono i dati della Camera di Commercio che quantificano in circa un residente su due che hanno fatto attività negli ultimi 12 mesi.

E, chi lo fa, lo fa anche seriamente: oltre il 71% coloro che praticano un’attività in maniera continuativa. Il 20% lo fa in maniera saltuaria, mentre la fetta restante pratica molto poco. Gli uomini rappresentano il 57%.

Pesi e corsa

Tra le possibili discipline, stravince la palestra: un torinese su tre fa ginnastica o solleva pesi, mentre uno su quattro corre (nelle sue varie forme). Seguono coloro che vanno in piscina (17%) e quindi il tennis, ma soprattutto il padel, che spingono a quota 10% i praticanti.

La padel mania supera il calcetto

Il calcetto e il calcio si piazzano all’8%, ormai superati dalla nuova evoluzione del tennis tra pareti trasparenti. Quindi ci sono gli sport invernali come lo sci e gli altri sport di squadra che non sono il calcio. Chiudono la fila la danza (6%) e il ciclismo, relegato al 4%. Con buona pace delle gag fantozziane e delle zie “a Pinerolo”.

Tenersi in forma

Chi fa sport lo sceglie per mantenersi in forma (47%), ma anche per svago o divertimento (44%). Resta un 9% che lo fa per mettersi alla prova.