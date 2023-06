Motorizzazione, GTT e Comune al lavoro per una fermata in via Bertani per agevolare chi prende la patente

Motorizzazione, Comune e GTT al lavoro per garantire una fermata più vicina agli uffici di via Bertani. È quanto emerso dall'incontro tra le parti durante la seconda commissione, quella relativa all'urbanistica, di ieri 31 maggio.



Il consigliere dei Moderati Simone Fissolo aveva a suo tempo presentato una mozione per chiedere una modifica al percorso della linea 74 affinché si possa fermare vicino alla motorizzazione. Al momento, infatti, è possibile raggiungere la motorizzazione con numerose linee (5, 10, 34, 38, 43, 71 o la stessa 74), ma nessuna di esse si ferma a meno di 500 metri dalla sede in questione, rendendo necessario camminare dai 6 ai 10 minuti.



Com'è emerso dalle parole del Dr. Pentassuglia, dell'area mobilità del Comune, l'ipotesi più plausibile sembra essere quella di far entrare il mezzo GTT all'interno del parcheggio della motorizzazione, vista la complessità della viabilità in quella zona. Via Bertani, infatti, si trova al centro dell'ampio svincolo di Corso Orbassano.



La motorizzazione si è detta disponibile ad effettuare i lavori necessari affinché GTT possa installare una fermata all'interno del suo terreno. Con il coordinamento del Comune di Torino e dell'assessora ai trasporti Chiara Foglietta, il progetto sembra partito. Attualmente non si conoscono le tempistiche, ma finalmente sarà possibile raggiungere la motorizzazione con il trasporto pubblico.