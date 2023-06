Boom di ingressi nei musei torinesi: tantissimi i visitatori nel ponte della Festa della Repubblica

Un ponte da record, o poco ci manca. Sono migliaia i visitatori che, sfruttando qualche giorno di vacanza, si sono recati nei musei di Torino.

Sono stati 14.196 i visitatori del Museo Egizio nei giorni del ponte della Festa della Repubblica, da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023. Si tratta di dati in linea con quelli dell’anno scorso, quando il Museo fu visitato da 17.026 persone, ma in 4 giorni di ponte, anziché 3. Il numero di visitatori quest’anno è stato nettamente superiore a quello registrato nel 2019, quando in due giorni di festività l’Egizio registrò 5.501 ingressi.

Venerdì 2 e sabato 3 giugno sono state le giornate in cui il Museo ha accolto il maggior numero di visitatori: con 5.037 persone venerdì 2 giugno e 5.227 il giorno successivo.

Per poter accogliere tutte le richieste di prenotazione pervenute, il Museo ha osservato un orario speciale, con apertura prolungata dalle 9 alle 20 (in luogo della chiusura alle 18.30) nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 giugno.

Museo del Cinema fa Sold-Out

Buonissimi anche i numeri del museo del Cinema, andato in sold-out- Sono state 11.000 le persone che hanno varcato le porte della Mole Antonelliana nei 3 giorni di ponte per l la Festa della Repubblica. “Sold-out e numeri record in questi primi giorni di giugno, la città piena di turisti italiani e stranieri - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. I dati da inizio anno sono positivi e abbiamo chiuso maggio con oltre 65.000 visitatori, confermando il trend positivo, grazie alla politica culturale che il nostro ente sta portando avanti con appuntamenti prestigiosi e di livello internazionale. Domani 5 giugno inaugura il Festival CinemAmbiente, uno dei più importanti al mondo, e martedì 6 avremo ospite per una Masterclass Pablo Larraín, uno dei più acclamati esponenti della cinematografia latino-americana e del panorama internazionale contemporaneo”.

Musei civici, i numeri

Sono 6.900 le persone che hanno visitato in tre giorni, tra venerdì 2 e domenica 4 giugno 2023, le collezioni permanenti e le mostre in corso nei Musei Civici: GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica. In particolare, sono stati 1.331 i visitatori della GAM, 1.411 quelli del MAO e 4.158 quelli di Palazzo Madama. Il giorno di maggior affluenza è stato domenica 4 giugno, con 2.491 presenze.

10.102 visitatori alla Reggia di Venaria con il Late Spring Music Festival

Sono stati in tutto 10.102 i visitatori paganti che nella tre giorni del Late Spring Music Festival hanno potuto assistere alle diverse performance ed incontri coi musicisti negli spazi della Reggia. Un pubblico eterogeneo, sia di esperti musicologi sia di turisti casuali, che ha approfittato dell’occasione per abbinare la visita al complesso con momenti di formazione ed attività musicali rivolte alle famiglie.