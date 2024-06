Profumo di vita: il calendario aiuta le neomamme con 6000 dosi di "latte sospeso"

Il 25 giugno 2024, presso il Centro di Ascolto Caritas "Due Tuniche" di corso Mortara, l’Alsil Onlus in collaborazione con l’Associazione Legal@rte, ha consegnato alla Caritas Diocesana oltre 150 confezioni di “latte sospeso”. " Un totale di circa 6000 dosi di latte che saranno a loro volta distribuiti alle neomamme in difficoltà ", spiega Luca Pantanella, presidente dell'Alsil Onlus.

Il latte in polvere per neonati è stato raccolto da dicembre a maggio, grazie alla generosità dei tanti che, acquistando una confezione di latte in polvere lasciato presso le farmacie, hanno ricevuto in dono il calendario 2024 Profumo di vita #neldirittodelbambino. Un prezioso per il suo messaggio di cura e protezione verso i più piccoli.