Le ricette di Chef Zizzo: fiori di zucca gratinati ripieni

Puntuale come un "orologio svizzero" ogni mese lo chef propone un nuovo menù con prodotti stagionali e ogni settimana propone il piatto della settimana da abbinare ai vini della cantina Rabezzana.

La prima proposta di Chef Giuseppe Zizzo è questo gustoso piatto della tradizione della cucina italiana: i fiori di zucca gratinati ripieni di ricotta di pecora e menta con salsa allo zafferano da abbinare al Roero Arneis DOCG o al Grignoloino DOCG Rabezzana.

Chef Zizzo, oltre al gusto e alla cucina Piemontese, propone ai suoi ospiti anche le specialità di altre Regioni Italiane e in particolar modo della Sicilia (sua terra di origine). L'Osteria Rabezzana, è stata inserita anche fra i Ristoranti della Tavolozza, e si trova a Torino in Via San Francesco D'Assisi, 23/c.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 011543070 o scrivere a : info@osteriarabezzana.it. L'osteria Rabezzana dispone inoltre di un sito web (www.osteriarabezzana.it), una pagina Facebook (https://www.facebook.com/osteriarabezzana/) e un profilo Instagram (https://www.instagram.com/osteriarabezzana/)