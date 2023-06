Lions Club Caselle Airport inaugura la mostra “/Imagine-Creare immagini dalle Parole”

Martedì 6 giugno verrà inaugurata presso la sala della Pro Loco di Caselle (via Madre Teresa di Calcutta, 55) la mostra “/Imagine – Creare immagini dalle Parole”. Il progetto, avviato nel mese di aprile da Lions Club Caselle Airport, ha coinvolto le bambine e i bambini delle classi 4° e 5° della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese con il fine di stimolare la loro creatività, abbinando all’attività di scrittura l’uso di nuove tecnologie.

I piccoli alunni della Rodari e della Collodi hanno contribuito all’iniziativa Lions inviando dei testi, da cui sono stati selezionati 20 temi tradotti in immagini grazie all’intelligenza artificiale generativa di Midjourney. L’intera collezione, inaugurata martedì, sarà aperta al pubblico da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le opere in mostra saranno corredate da una scheda informativa, che riporta nome degli autori, classe frequentata e plesso di appartenenza. In ogni immagine, stampata su carta fotografica e incorniciata grazie al contributo di alcuni soci del Lions Club Caselle Airport, sarà inserito un QR code tramite cui, scansionandolo, sarà possibile leggere il testo manoscritto dai giovani autori. Tutte le opere potranno essere acquistate e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza attraverso un service del Lions Clun Caselle Airport.

PROGRAMMA

Il programma della mattinata sarà così organizzato:

Dalle 10 alle 10.30 e dalle 11 alle 11.30 gli allievi delle classi della Rodari e della Collodi potranno visitare la mostra ed essere informati del processo utilizzato dall’intelligenza artificiale per trasformare i testi in immagini.

Tra le 11.30 e le 12.30 si terrà invece la conferenza stampa per presentare il progetto. Presenzieranno i membri della commissione nominata per leggere e valutare i temi inviati, tra cui: il Sindaco di Caselle, Giuseppe Marsaglia Cagnola; la dirigente scolastica dell’IC Caselle Torinese, la Professoressa Giuseppa Muscato; il Direttore di “Cose Nostre”, Elis Calegari; l’Architetto Fabrizio Frassa, noto artista casellese e Luca Alberigo, ideatore e coordinatore del progetto.