"Una lesbica non può essere mia figlia": nel Torinese al via campagna antidiscriminazione

"Un gravissimo errore". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo definisce la decisione della Regione Lazio di togliere il patrocinio al Roma Pride. Lo scontro sull'utero in affitto "colpisce" anche la sfilata dell'orgoglio Lgbtqi+, in programma il 10 giugno per le vie della Capitale. "Garantire i diritti a chi non li ha - ha aggiunto il primo cittadino - non significa toglierli a chi li ha. Penso sia profondamente sbagliato e ingiusto che la Regione Lazio abbia tolto il patrocinio".

"Una lesbica non può essere mia figlia"

Proprio in questi giorni prende il via la campagna di comunicazione sociale antidiscriminazione promossa dell’Associazione Quore. L'obiettivo è duplice: da un lato divulgare la cultura del rispetto e dell’uguaglianze e di promuovere, più in particolare, il servizio di accoglienza TOHOUSING che dal 2019 ospita a Torino persone LGBTQI+ vittime di discriminazione e vulnerabili. Sui flyer, manifesti, cartoline - che saranno distribuite fino a settembre sul territorio metropolitano ed in occasione di eventi come l'Evergreen - si parla della crudeltà della discriminazione in vari ambiti, dallo sport alla famiglia e mondo del lavoro. Immagini accompagnati da frasi forti come "Una lesbica non può essere mia figlia e vivere in questa casa", oppure "I gay in panchina".

Battaglia: "Mostriamo faccia più crudele discriminazione"