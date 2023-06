Le 7 migliori banche di semi dell'anno 2023

La coltivazione della cannabis è una pratica sempre più diffusa in tutto il mondo. Sempre più persone cercano le migliori banche di semi di marijuana per ottenere i migliori raccolti. Pertanto, in questo articolo, parleremo delle migliori banche di semi di marijuana dell'anno 2023, dove possiamo trovare marchi provenienti da Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi e Svizzera.

PEV Seeds è una delle banche di semi di marijuana che è cresciuta di più negli ultimi cinque anni. Questa azienda spagnola si è guadagnata un posto nella lista delle 7 migliori banche di semi di marijuana dell'anno 2023 grazie alla qualità e varietà dei suoi semi. PEV Seeds si dedica alla ricerca e allo sviluppo di nuove varietà di cannabis femminizzate, regolari, autofiorenti e ricche di CBD e altri cannabinoidi, che ha permesso loro di affermarsi come una delle più importanti banche di semi sul mercato. Inoltre, hanno un team di esperti che garantiscono la qualità dei loro semi, effettuando periodicamente test di germinazione e stress per verificarne la vitalità e la resistenza.

Un'altra delle banche di semi di marijuana più riconosciute al mondo è Green House Seeds. Questa azienda olandese ha una grande varietà di semi di cannabis, con uno dei cataloghi più ampi sul mercato e molti premi vinti in diversi concorsi internazionali. Green House Seeds ha un team di marketing molto professionale e ha viaggiato per il mondo alla ricerca di nuove varietà di cannabis, cosa che ha permesso loro di guadagnarsi la fiducia dei coltivatori più esigenti.

DNA Genetics è un'altra delle più importanti banche di semi di marijuana sul mercato. Questa azienda americana dispone di un'ampia varietà di semi di cannabis di alta qualità, che ha permesso loro di vincere numerosi premi in diverse competizioni internazionali. DNA Genetics è guidata da Aaron e Dan, 2 fratelli che collezionano ogni tipo di genetica da più di 2 decenni, in particolare discendenti del mitico Chemdog.

Seedjunky Genetics è una delle banche di semi di marijuana più popolari sui social network, in particolare su Instagram. Questa azienda americana ha un'ampia varietà di semi di cannabis, anche se si è specializzata nella famiglia Cookies, tra l'altro perché sono stati loro a svilupparla più di 10 anni fa. Seedjunky Genetics collabora con il rapper Berner e il breeder Sherbinsky, e insieme hanno creato una serie di piante che hanno rivoluzionato il mercato della cannabis.

La Symbiotic Genetics è diventata famosa anche sui social network e ha raggiunto la fama mondiale con la varietà Purple Punch. Questa azienda americana ha un'ampia varietà di semi di cannabis, alcuni dei quali, come Purple Punch F2, Mimosa o Wedding Crasher, tra gli altri, hanno vinto premi in diverse coppe internazionali di cannabis. La Symbiotic Genetics continua ad incrociare le sue migliori varietà con tutti i tipi di moderni cloni d'élite, e continua a produrre campioni ogni anno.

Dutch Passion è uno dei marchi di semi di marijuana più famosi di tutti i tempi, tra l'altro perché sono sulla vetrina mondiale da quasi 4 decenni. Questa azienda olandese è stata una delle prime banche a scommettere sui semi femminizzati e successivamente su quelli autofiorenti, cosa che ha permesso loro di avere oggi un ampio catalogo. In passato hanno collaborato con allevatori come DJ Short, e grazie a questo hanno una linea di varietà colorate molto popolari, in particolare la prestigiosa Blueberry.

Un'altra delle banche di semi di marijuana più eccezionali di tutti i tempi e ovviamente anche nell'anno 2023 è Mr. Nice Seedbank, fondata dal famoso allevatore di cannabis Shantibaba. Questa azienda offre solo semi regolari, incluse alcune delle varietà più famose sul mercato come Super Silver Haze, Black Widow o Neville Haze tra molte altre. Mr. Nice Seedbank ha investito nel cannabidiolo all'epoca in un progetto chiamato "CBD Crew" che ha aiutato molte altre banche ad avere versioni delle loro varietà ricche di cannabidiolo.

Non potevamo concludere questa notizia senza includere la banca del seme per eccellenza, uno dei pionieri e senza dubbio il più longevo, Sensi Seeds. Questa azienda olandese è stata fondata nel 1985 da Ben Dronkers e da allora è diventata un punto di riferimento nel settore della cannabis. Sensi Seeds ha un'ampia varietà di semi di cannabis, tra cui spiccano le classiche Skunk#1, Super Skunk, Afghani#1, Northern Lights o il suo fiore all'occhiello Jack Herer. Negli ultimi anni hanno adattato il loro catalogo per includere nuove genetiche americane, ma le loro varietà classiche continuano ad essere le più vendute di questo marchio.

Queste sono le 7 migliori banche di semi di cannabis su 2.023, le più richieste al momento e quelle con la valutazione media più alta da parte dei loro clienti. Se non hai ancora scelto i semi che coltiverai in questa stagione, tieni a mente questi marchi perché sono i più eccezionali quest'anno.