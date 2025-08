La Piola di via Piol a Rivoli: la tradizione che conquista l’Imbucata Speciale Simona Riccio con lo spaghetto quadro, pane, burro e alici

Qui la cucina piemontese autentica si conferma realtà concreta, grazie alla forte attenzione all’origine degli ingredienti e alla passione dello chef patron Mimmo Girioli. In questa occasione l’Imbucata Speciale è stata Simona Riccio, LinkedIn Top Voice Italia settore agroalimentare e Founder Parla Con Me ®️, che ci racconta la sua esperienza.

Il piatto armonioso: spaghetto quadro, pane, burro e alici

Il cavallo di battaglia scelto per il contest è lo “spaghetto quadro, pane, burro e alici” – una ricetta semplice solo in apparenza. Lo chef lo descrive come “spaghetto mantecato al burro con acciuga, pane fritto, scorzetta di limone”: quattro elementi che raccontano una storia fatta di equilibrio e intensità. Il burro accoglie e avvolge, l’acciuga spinge il gusto, il pane fritto sorprende con la sua croccantezza, e la scorza di limone chiude con una nota fresca e agrumata. Un piatto manifesto: elegante, diretto, memorabile.

Un viaggio tra piatti curati e materie prime di qualità

Durante la serata da imbucata speciale, ho avuto modo di assaggiare anche altri piatti, tutti accomunati da una qualità che si sente — e si vede. La carne tenera e saporita, la pasta fresca ben tirata, le verdure croccanti e gustose: tutto rispecchia una precisa ricerca di stagionalità, freschezza e, laddove possibile, territorialità. Non si tratta solo di buona cucina, ma di una filosofia concreta: sostenere il territorio attraverso la scelta di prodotti locali, raccontando il Piemonte anche nel piatto.

L’atmosfera: calda, vivace e accogliente

L’interno, con i suoi soffitti in mattoni e le luci soffuse, offre un ambiente raccolto ma un po’ rumoroso nelle ore di punta. Il dehor, invece, affacciato direttamente sulla via principale di Rivoli, è un’oasi vivace e curata. La musica di sottofondo è ben scelta: accompagna senza disturbare. Il servizio è attento, preciso, cordiale. C’è anche il wi-fi, utile e oggi sempre gradito.

Una realtà radicata nel tessuto locale

La Piola di via Piol non è solo un ristorante: è una realtà attiva e partecipe nel contesto rivolese e piemontese. Lo dimostra la costante adesione a iniziative di promozione gastronomica locale, che servono sia a farsi conoscere, sia a sostenere la valorizzazione del territorio. Un approccio virtuoso, che unisce gusto, identità e promozione.

In sintesi: un buon parere. Meritato.

Chi cerca una cucina piemontese autentica ma raffinata, in un ambiente accogliente e vivo, qui troverà pane — e burro — per i suoi denti. La mano dello chef c’è, si sente, ma non è mai invadente. È una cucina che sa farsi amare con discrezione, che mette al centro il prodotto, e che racconta il Piemonte senza stereotipi.

Una tappa consigliata a chi ama mangiare bene, vivere il territorio e sostenere la ristorazione che lavora con coscienza.

Contatti La Piola di Via Piol

Indirizzo: Via Fratelli Piol, 16/A – Rivoli (TO)

Telefono: 011 417 5010

Whatsappa: +39 348 794 7759

e-mail: lapioladiviapiol@yahoo.com

Sito web: La Piola di Via Piol

Facebook: La Piola di Via Piol

Instagram: @lapioladiviapiol