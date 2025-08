Meccanizzazione agricola, Torino scelta per il congresso europeo Climmar

Sarà Torino ad ospitare l’edizione 2025 del Climmar Congress, il congresso annuale della Confederazione Internazionale delle Associazioni Nazionali dei Rivenditori e Riparatori di Macchine Agricole e da Giardinaggio (Climmar). L’evento, in programma dal 16 al 18 ottobre presso il Pacific Hotel Fortino, è organizzato da Federacma, membro italiano della Confederazione europea con sede a Bruxelles.

17 Paesi riuniti

Il Climmar Congress rappresenta il principale appuntamento internazionale annuale del settore, riunendo i rappresentanti delle associazioni di 17 Paesi per discutere strategie comuni, innovazione e sviluppo della filiera della meccanizzazione agricola e da giardinaggio. Per la prima volta nella storia del Climmar, saranno riuniti in un unico evento i vertici delle principali organizzazioni europee di tutta la filiera: dai costruttori ai rivenditori, dai contoterzisti agli agricoltori.

“Portare il Climmar Congress in Italia è per noi un onore e una responsabilità - dichiara il presidente di Federacma, Andrea Borio -. Abbiamo scelto Torino perché incarna perfettamente l’anima industriale e innovativa del nostro Paese, ma anche per la sua storia, cultura e straordinaria offerta enogastronomica. Sarà l’occasione per valorizzare la nostra filiera e rafforzare la voce italiana in Europa”.

Il programma

Il programma prevede tre giornate dense di contenuti, tra sessioni tecniche, tavoli di lavoro, momenti istituzionali e attività culturali. Il clou sarà venerdì 17 ottobre, giornata centrale del congresso, che vedrà la partecipazione di alcune delle principali personalità italiane ed europee del comparto. Ad inaugurare i lavori sarà il presidente del Climmar, Tomáš Kvapil, che introdurrà il confronto tra le associazioni nazionali. A fare gli onori di casa degli interventi istituzionali sarà il presidente di Federacma, Andrea Borio, cui seguiranno i contributi del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (ufficialmente invitato), del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, del presidente di Confagricoltura e del Copa Cogeca Massimiliano Giansanti, del vicepresidente del Cema Alessandro Malavolti, del vicepresidente del Ceettar Jacob Chr. Nielsen.

Nel pomeriggio, il congresso entrerà nel vivo con un momento dedicato alla ricerca e all’innovazione, temi centrali per il futuro della distribuzione agricola. La sessione si aprirà con l’intervento di Fabian Haybach, segretario generale di Climmar, seguito dai contributi dei responsabili dei gruppi di lavoro della Confederazione, che condivideranno esperienze e proposte sul ruolo sempre più strategico dei concessionari nell’adozione e nella diffusione delle nuove tecnologie.

Il confronto proseguirà poi con il dottor Cristiano Spadoni, esperto di agricoltura digitale, e il professor Paolo Gay dell’Università di Torino, che guideranno una riflessione approfondita su come strumenti digitali, dati e competenze possano trasformare concretamente il settore. Dalle macchine intelligenti agli scenari emergenti, dalle dotazioni tecnologiche alle politiche di supporto all’innovazione, il dialogo si svilupperà in modo dinamico e partecipato, anche grazie a un sondaggio interattivo in tempo reale rivolto alla platea.

Dsi

Al termine di questa sessione seguiranno le presentazioni tecniche del Dsi (Dealer Satisfaction Index) e del Branch Report. A concludere i lavori, un confronto tra le associazioni nazionali su priorità e impegni futuri, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Climmar a livello europeo. Sarà il presidente della Confederazione, Tomáš Kvapil, a chiudere i lavori tracciando un bilancio della giornata.

La partecipazione al congresso è riservata agli associati, ai partner e agli operatori del settore previa registrazione. L’evento ha già ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, e sono in corso le richieste ufficiali anche al Parlamento Europeo e al Ministero dell’Agricoltura.

Tra gli sponsor che hanno già confermato il proprio sostegno figurano nomi di primo piano della filiera come Same Deutz-Fahr, platinum sponsor, FederUnacoma e Texa come gold sponsor e Soluzioni Ingegneria, silver sponsor, mentre sono in fase di definizione le adesioni di altri importanti operatori nazionali e internazionali.

“Per Federacma, che ha da poco lasciato la presidenza triennale del Climmar tenuta da Roberto Rinaldin e che adesso detiene la vice-presidenza con ruolo di tesoriera con Isabella Fontana, e per tutta la rete dei concessionari italiani, il Climmar Congress 2025 sarà una straordinaria occasione - conclude Borio -, per fare squadra, rafforzare le relazioni internazionali e promuovere il contributo dell’Italia all’interno della grande famiglia europea della meccanizzazione agricola".