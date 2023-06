Scuole, Chiorino: "Investiamo per garantire qualità al sistema regionale"

"Sul polo educativo di Villafranca Piemonte abbiamo investito circa 3 milioni: come Regione continuiamo a lavorare per un sistema scolastico che garantisca qualità, strutture nuove, spazi belli e adeguati. Complimenti al sindaco, Agostino Bottano e alla sua lungimirante amministrazione per aver investito così tanto sulle scuole e con risultati evidenti. Un'attenzione importante per i nostri bambini e ragazzi, ma anche per tutto il mondo della scuola che ogni giorno si prende cura della crescita dei nostri figli". Così l'assessore all'istruzione e merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino, subito dopo la visita di questa mattina alle scuole di Villafranca, dove è stata accolta con entusiasmo dagli allievi di elementari e medie insieme al consigliere regionale Davide Nicco.

Alla scuola primaria 'Marconi' si svolgeranno dei lavori di efficientamento energetico per un totale di 1.500.000 euro finanziati a seguito di accordo siglato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Villafranca. Si sono già conclusi, invece, gli interventi di manutenzione straordinaria e l'ampliamento della scuola secondaria di primo grado 'Gastaldi' per circa 500.000 euro. A Villafranca sono arrivati anche 592 mila euro con il Fondo Europeo 'Fesr 2014” per il polifunzionale e 272.114,21 euro per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura, del paramento murario esterno e restauro delle superfici interne della cupola della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie detta “del Monastero”.

"Ciò che abbiamo visto oggi conferma la buona amministrazione del sindaco Bottano che investe nelle scuole e nel futuro dei giovani", ha concluso il consigliere regionale Nicco, "anche grazie alla costante collaborazione della Regione Piemonte e dell'assessorato guidato da Elena Chiorino".