La montagna è la mia vita

La cooperativa sociale P.G. Frassati conduce per conto del Con.I.S.A. Val di Susa e Val Sangone, processi di sviluppo di comunità e di attivazione dei territori. All'interno di questo progetto “Oss di Borgata" in collaborazione con l'amministrazione di Chiusa San Michele è stato presentato dagli operatori e organizzatori Simone Ortolani e Veronica Martin, martedì 6 giugno 2023 al Salone Polivalente di Chiusa San Michele, lo scrittore accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) e giornalista Lodovico Marchisio di Avigliana che ama e conosce la montagna.

Lodovico Marchisio mentre presenta il video

In quest’incontro molto speciale ha fatto dono dei suoi racconti alla cittadinanza di Chiusa San Michele e dei paesi limitrofi. Lodovico è accompagnatore emerito del Club Alpino Italiano, esperto e amante dei sentieri e delle camminate. Proprio partendo da questa grande passione e da questa conoscenza ci ha raccontato una vita spesa per la montagna con un filmato in DVD “Il sentiero degli Orridi di Chianocco e Foresto” e brevi aneddoti tratti dai suoi libri pubblicati.

Ventisette in totale che trattano itinerari inconsueti, romanzi autobiografici e arrampicate estreme effettuate con i figli Stella Marchisio, campionessa uscente di arrampicata sportiva, trasferitasi con la famiglia in Canada e il figlio Walter Marchisio, valente alpinista che abita con la famiglia a Grugliasco.

Parte del pubblico presente in sala

Nelle immagini che scorrono sullo schermo ci sono tanti ricordi e tanti rimpianti perché per gravi patologie motorie e un recente infarto l’autore non può più ascendere le sue adorate montagne. Anche in quest’occasione è riuscito però a trasmettere al folto pubblico presente il suo amore incondizionato per la montagna che continua a vivere come pubblicista scrivendo su diverse testate giornalistiche.

L’applauso finale del pubblico lo ha ripagato del fatto che a causa del COVID tutto si era fermato e non gli è parso vero di riprendere in mano un discorso mai finito, perché finché c’è vita, c’è speranza. Ha allietato l’incontro Roberta Maffiodo che ha cantato due canzoni struggenti sulla montagna: “Le mie Valli” e “Montagne Addio”.

Roberta Maffiodo mentre si esibisce

Da sempre predisposta a cantare come sua predisposizione, si è esibita in passato con corali ecclesiastiche e il suo sogno sarebbe quello di seguire un corso di specializzazione che la introducesse nel mondo della musica. Presenti in sala tra gli altri gli scrittori Paola Tirone e Luigi Angelino.