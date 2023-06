Pedalata ecologica con cinema, doppio appuntamento a Carmagnola

L’Ufficio Sport del Comune di Carmagnola e la Pro Loco Carmagnola - in collaborazione con le Associazioni ciclistiche locali A.S.D. Pedale Carmagnolese e A.S.D. Team SF Groppo che guideranno il gruppo - hanno previsto la realizzazione della manifestazione per il giorno domenica 18 giugno.

L’edizione di quest’anno prevede una grande novità: durante la pausa per la colazione, alla pedalata verrà unita una bellissima camminata all’interno del suggestivo Bosco del Gerbasso. Le G.I.A.V. (Guardie Ittico Ambientale Volontarie) guideranno i camminatori fino alla capanna osservatorio e poi nell’area delle arnie delle api.

Successivamente alla sosta, si riprenderà la bici per arrivare infine al Parco Cascina Vigna.

Prima dell’usuale momento conviviale, alla presenza dell’Amministrazione Comunale verrà intitolato un viale del Parco al Maestro di judo Ezio Montersino.

Programma della giornata:

ore 8.30 ritrovo in piazza S. Agostino

ore 9.00 partenza

ore 10.30 colazione e camminata all’interno del Bosco del Gerbasso

ore 11.30 ripresa della Pedalata

ore 12.15 arrivo al Parco Cascina Vigna ed intitolazione di un viale del Parco al Maestro di judo Ezio Montersino

ore 12.30 pranzo

Il percorso prevede una pedalata di circa 18 km con diversi tratti sterrati.

Ci si dirigerà inizialmente verso Borgo S. Giovanni per indirizzarsi dopo un largo giro verso i Cappuccini ed in seguito attraverso via Vado Valle e via Carignano verso San Pancrazio e da lì al bosco del Gerbasso.

Dopo la sosta, la camminata e la colazione, percorrendo via Tosi e via Gregoria si arriverà al Parco Cascina Vigna, dove ci si potrà ristorare con un pranzo composto da un piatto di pasta, acqua e vino forniti dall’organizzazione, oltre che naturalmente con gli alimenti che ognuno vorrà portarsi da casa.

Considerata la presenza di alcuni tratti sterrati, non sarà consentita la presenza di bici con rotelle.

L’iscrizione – costo euro 3, gratuito fino a bambini e bambine della quinta elementare – potrà essere effettuata presso gli usuali esercizi commerciali convenzionati o al mattino stesso di domenica 18 giugno in piazza S. Agostino prima della partenza.

Prima dell’iscrizione, i genitori valutino attentamente la possibilità per i bambini più piccoli di portare a termine il percorso.

Le informazioni sono reperibili anche sul sito internet del Comune.

Per ulteriori informazioni: Pro Loco Carmagnola tel. 334.3040338 | Ufficio Sport del Comune di Carmagnola - tel 011.9724221. Eemail sport@comune.carmagnola.to.it