Salone del Libro tutti in coda già dalle prime ore: numerose le classi delle scuole di ogni ordine e grado

Scarpe comode e vestirsi a strati sono le parole d’ordine per questo Salone del Libro che ha aperto da poco le porte al pubblico.



Sì, perché sebbene i cancelli siano accessibili dalle ore 10, le code hanno già iniziato a formarsi.



In centinaia si sono già presentati davanti al Lingotto Fiere e il Centro Congressi per il primo giorno della kermesse letteraria.



Principalmente si tratta di scuole di ogni ordine e grado, ma anche tanti visitatori che non vedono l’ora di partecipare agli incontri e curiosare tra gli stand degli espositori.



I prossimi giorni con le previsioni di caldo e sole, fanno già presagire un’affluenza da grandi numeri.