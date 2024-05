Salone del Libro 2024 si parte, ecco il vademecum: come arrivare, cosa vedere e tutti gli ospiti imperdibili del primo giorno

C'è il sole ad accogliere il primo giorno della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, quest'anno sotto la guida di Annalena Benini.

Fino al 13 maggio il Lingotto Fiere ospiterà gli stand di tutto il comparto editoriale ma anche incontri, esibizioni live, concerti e tanto altro per un totale di oltre 2 mila incontri.

Tra gli ospiti più attesi Roberto Saviano con Salman Rushdie, Fedez, Gianni Morandi, Roberto Vecchioni, Dacia Maraini, Paolo Sorrentino, Daria Bignardi, Zerocalcare, Giovanni Allevi, Big Mama, Levante, e tanti altri.

137 mila metri quadrati e un nuovo padiglione, il numero 4, per accogliere tutte le attività dedicate ai ragazzi.

Un palco live, il rilassante Bosco di Aboca e un'area ristoro esterna, ma anche spazio all'arte contemporanea con il rinnovato coinvolgimento della Pinacoteca Agnelli e la sua Pista 500 sul tetto del Lingotto.

Le porte al pubblico si apriranno dalle 10 alle 20, orari che saranno seguiti anche domenica e lunedì, mentre venerdì e sabato saranno dalle 10 alle 21.

Gli appuntamenti imperdibili di oggi

Tra gli incontri da non perdere Gino Paoli, Giacomo Poretti, Paolo Ruffini, Elizabeth Strout, Roberto Vecchioni, Cristina Chiabotto.

Ore 13:00-14:00

Paolo Ruffini

Autore di 'Posso solo amare. Otto storie in cui l’amore è la cura' (Baldini+Castoldi)

Palco Live, Piazzale 5

Con Daniela Lanni

Ore 13:30-14:30

Non è la fine del mondo

Bosco degli scrittori, Pad. Oval

Con Giorgia Bollati e Eugenio in Via Di Gioia

Ore 14:00-15:00

Elizabeth Strout

Lezione inaugurale: l’inizio molto lento della mia carriera molto veloce

Sala Oro, Pad. Oval

Ore 15:45-16:45

Giacomo Poretti

Autore di 'Un allegro sconcerto' (La nave di Teseo+)

Sala Azzurra, Pad. 3

Con Bruno Gambarotta

Ore 15:45-16:45

Alessandro Orsini

Autore di 'Ucraina/Palestina' (Paper First)

Sala Rossa, Pad. 1

Ore 17:00-18:00

Roberto Vecchioni

Autore di 'Tra il silenzio e il tuono' (Einaudi)

Sala Oro, Pad. Oval

Con Alessandra Tedesco

Ore 17:00-18:00

Paolo Crepet

Autore di 'Prendetevi la luna' (Mondadori)

Sala Azzurra, Pad. 3

Con Bernardo Zannon

Ore 17:00-18:00

Francesco Piccolo dialoga con… Ippolita di Majo e Mario Martone

Sala Rossa, Pad. 1

Ore 18:00-19:00

Unire la terra al cielo

Un dialogo su giovani, partecipazione e futuro

Sala Gialla, Pad. 4

Con Luigi Ciotti e Elena Ciccarello

Ore 18:15-19:15

Gino Paoli

La Liguria dei cantautori

Sala Rossa, Pad. 1

Con Claudio Cabona, Jessica Nicolini e Margherita Rubino

Ore 18:30-19:30

La musica può fare

Palco Live, Piazzale 5

Con Cristina Chiabotto, Davide D'Urso e Eugenio in Via Di Gioia

Gli ingressi

Anche quest'anno gli ingressi saranno quattro: A e B, passando da via Nizza entrando dentro al Lingotto Fiere e al Centro Congressi, C, dall'Oval, e D, dalla promenade della stazione Metro Italia '61.

Sarò possibile raggiungere la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli tramite un percorso sulla storica rampa – accessibile dall’area esterna davanti al Padiglione 1 – che li porterà direttamente sul tetto del Lingotto, svelando sorprendenti installazioni artistiche. Tutti i visitatori del Salone hanno diritto all’accesso gratuito alla Pista 500 e alla riduzione sul biglietto per la Pinacoteca Agnelli, esclusivamente nei giorni del Salone.

Come arrivare

Con la Metro

Fermata Lingotto (INGRESSO A e B)

A 6 minuti dalla stazione Porta Nuova e a 9 minuti dalla stazione Porta Susa.

Fermata Italia 61 (INGRESSO D)

Percorrendo la Promenade.

La Metropolitana sarà aperta fino alla tarda serata per il Salone del Libro. Da giovedì a lunedì la linea 1 allungherà gli orari di servizio per permettere ai visitatori della kermesse libraria di spostarsi con facilità. In particolare venerdì e sabato la metro sarà operativa dalle 5.30 all’1.30, con ultima partenza dai capolinea di Fermi e Bengasi all'una.

Con il Treno

Stazione FS Lingotto (INGRESSO D)

Attraversando il sottopasso della stazione.

Con il bus

Linea 18, 34 - fermata 912 Lingotto

(INGRESSO A e B)

Linea 18, 14, 63, 74, 63 e 63/ - fermata 2603 Stazione Lingotto

(INGRESSO D)

Linea 41 - fermata 2633 Stazione Lingotto

In macchina



Uscita Corso Unità d’Italia (INGRESSO C)

Seguire le indicazioni “Lingotto Fiere”.

Parcheggi per mezzi in condivisione



Il parcheggio del Palavela sarà usato come interscambio, in particolare per i disabili e da chi utilizza mezzi in sharing, sia auto che bici e monopattini.

Bici e monopattini

Bici e monopattini privati: (INGRESSO A-B)

Parcheggio interno piazzale Nizza.

Bici e monopattini in sharing: (INGRESSO A-B)

Spazio esterno "dedicato" via Nizza 280.