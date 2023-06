Il leader dei Moderati Portas incontra di nuovo Moratti: "Lavoriamo per area liberale"

Se è vero che in politica un anno corrisponde ad un'era geologica, è altrettanto vero che a 12 mesi dalla Regionali del Piemonte i Moderati sono al lavoro per costruire un nuovo centro fatto dagli "estremisti del buonsenso". E così ad appena due settimane di distanza dal primo faccia a faccia, l'onorevole Giacomo Portas ha di nuovo incontrato Letizia Moratti . L'obiettivo è " ragionare insieme della costruzione di un’area di riferimento moderata e liberale, credibile e duratura nel tempo ".

Alle regionali del 2023 in Lombardia l'ex sindaco di Milano è stata la candidata alla presidenza per il Terzo Polo (Italia Viva ed Azione). "È stato - spiega Portas - un incontro molto cordiale e positivo, con una persona che stimo molto che è Letizia Moratti". "Io penso - aggiunge - che il polo del centro possa aver successo se vi sono tanti rematori e pochi timonieri". E se dopo il disastro delle Comunali il Pd nazionale pensa ad allargare il campo guardando al M5S, Portas ribadisce il no a intese con i pentastellati: "Dopo i disastri fatti a Torino e a livello nazionale dal Movimento Cinque Stelle, assolutamente no ad alleanze". Parole che sono un chiaro avviso al Pd e al centrosinistra di non vedere di buon occhio i campi larghi.