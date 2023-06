Con “Nichelino Universitaria” aiuti e agevolazioni per gli studenti meritevoli

Il Comune di Nichelino destina la quota a titolo del 5 per mille dell’Irpef trasferita nell’anno 2022 relativa all’anno di imposta 2020, anno finanziario 2021, al progetto “Nichelino Universitaria” il cui obiettivo è il sostegno economico per l’anno accademico 2022/2023 agli studenti universitari residenti sul territorio frequentanti corsi di laurea triennale, iscritti al primo anno e agli studenti del secondo anno, in linea con il percorso di studi.

In cosa consiste il contributo

Il contributo annuo riconosciuto è di € 300,00 procapite, nel limite delle risorse trasferite. Il cinquanta per cento, pari ad € 150,00, è a fondo perduto, per il restante cinquanta per cento è contemplata una restituzione in dodici mesi senza interessi, con quote di norma mensili di € 12,50.

In alternativa potrà essere definito e concordato, tra le parti coinvolte, un piano di restituzione tramite ore di “servizio di comunità” da effettuarsi presso le Associazioni di volontariato locale. Il numero minimo di ore da effettuare è 50 complessive. La parte restituita sarà reimpiegata nuovamente come prestito per l’anno successivo, insieme ad una nuova parte a fondo perduto. Tale meccanismo può essere ripetuto fino al termine degli studi (terzo anno); l’ultimo “prestito” restituito potrà ritornare alla persona come premio di laurea.

Nel caso in cui le somme non vengano restituite né in denaro né con servizio di comunità, il rapporto con il beneficiario si interrompe ed egli non avrà più diritto alla misura per l’anno successivo.

Come e chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo economico comunale tutti gli studenti universitari, che non abbiano già partecipato all’omonimo bando 2021/2022, residenti nel Comune di Nichelino.

Per tutte le informazioni e per la compilazione delle domande (da effettuarsi online) cliccare su https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/contributo-studenti-universitari/?ambito=susoc.