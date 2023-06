Paratissima Factory invade i Murazzi con la sua residenza d'artista

Venerdì 9 giugno negli spazi lungo il fiume di Contrada Torino, per la prima volta aperti alla città, l’Associazione Murazzi in collaborazione con Paratissima e Magazzino sul Po ospita “ Paratissima Factory Murazzi – The Exhibition ”, la mostra di restituzione finale delle residenze d'arte di Paratissima Factory presso i Murazzi.

La mostra è a cura di Stefania Dubla, Giuditta Mottura e Arianna Sollazzo, e fa parte del progetto I Murazzi di tuttз , che prevede un cartellone di spettacoli e iniziative culturali in vari spazi lungo il fiume.

A collegare idealmente i vari luoghi dei Murazzi, alcune opere saranno inoltre esposte all’interno degli spazi di Capodoglio (Murazzi latodestro) e Magazzino sul Po (Murazzi lato sinistro). Il programma prevede l'opening dalle 18 alle 21 in Contrada Torino, Via Murazzi del Po Gipo Farassino (Murazzi lato destro) e negli spazi di Magazzino sul Po e Capodoglio. Alle 18 si svolgerà il talk di presentazione del progetto e giro inaugurale con con le curatrici e l3 artist3.

La serata dei Murazzi di tutt3 continua alle ore 21 al Magazzino sul Po con il live di Nervi e di Rossana De Pace, introdotto dal musicteller Federico Sacchi , e alle ore 22 alla Vermoutheria Peliti’s con il dj set di Flavinio.

Per info: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-paratissima-factory-murazzi-the-exhibition-648121648297