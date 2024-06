Finto addetto dell'acqua raggira 80enne a Nichelino: rubati soldi, gioielli e il bancomat

Ieri mattina Carabinieri e Smat hanno firmato un protocollo per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di anziani, ma a poche ore di distanza ecco un nuovo caso a Nichelino, con un falso addetto dell'acqua che ha raggirato e derubato una 80enne.

Vittima un'anziana pensionata

Stavolta la truffa è stata ancora più subdola e ha consentito non solo di rubare soldi e gioielli, ma anche di prelevare il bancomat e il pin per poter andare a prelevare dal conto della malcapitata vittima altri 300 euro. Alla porta della pensionata si è presentato un finto addetto dell'acquedotto che con una scusa è entrato in casa, dicendo di dover fare degli urgenti controlli per presunti guasti.

Soldi, gioielli e pure il bancomat

Un classico di queste situazioni, con l'anziana convinta a radunare le sue cose più preziose per possibili problemi che potevano derivare dai lavori che si sarebbero dovuti fare. Una volta essere riuscito ad accaparrarsi il bottino, l'uomo ha anche preso anche il bancomat dell'ottantenne, riuscendo ad entrare in possesso anche del Pn, così poco dopo si è recato ad uno sportello, prelevando 300 euro.

Poco dopo il bancomat è stato bloccato, perché nel giro di pochi minuti, dopo che il falso addetto Smat si era allontanato da casa, l'anziana si è accorta del raggiro e del furto subito. In tempo per evitare ulteriori guai con il bancomat, ma troppo tardi per evitare il resto dei guai. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri.