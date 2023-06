A prescindere se parliamo di danza classica e moderna comunque la danza è un'arte che si esprime con il nostro corpo che si muove è la danza classica e moderna praticamente rappresentano degli stili principali che hanno caratteristiche e origini diverse, ma hanno in comune il fatto che serve una certa tecnica e un certo talento, ma soprattutto serve una certa disciplina se vogliamo arrivare in alto in questo mondo.

Per quanto riguarda la danza classica la stessa ha delle peculiarità e cioè il fatto che è caratterizzata da movimenti fluidi e precisi con una tecnica molto rigida, e infatti non è per niente facile allenarsi perché sia i ballerini che le ballerine di danza classica devono avere una postura perfetta, con gambe allenate e schiena dritta con dei movimenti che devono essere eseguiti con perfezione, grazia e leggerezza e soprattutto la stessa richiede una grande flessibilità e forza fisica e precisione nei movimenti.

La danza classica ha varie posizioni molto complesse che vanno studiate scegliendo delle scuole adeguate che abbiano al loro interno degli insegnanti e delle insegnanti che sanno fare il loro mestiere e che hanno anche la giusta delicatezza e la giusta empatia, perché Ok che conta la disciplina però conta anche il rapporto umano di queste persone hanno con loro insegnanti, e questo vale per qualsiasi disciplina oltre che per qualsiasi danza.

Perché altrimenti una persona può avere tutta disciplinata del mondo, però a un certo punto se non ha un buon rapporto con i suoi insegnanti rischia di lasciare e di mollare e i casi sono tanti da questo punto di vista, e dipende anche dal supporto della famiglia e dal carattere forte che si ha o che non si ha.

La danza classica e la danza moderna hanno delle caratteristiche molto diverse tra loro

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte la danza classica e quella moderna hanno delle caratteristiche molto diverse tra loro e abbiamo già parlato delle caratteristiche della danza classica mentre per quanto riguarda quella moderna la stessa si concentra su creare nuovi stili e movimenti senza seguire passi e tecniche basandosi su fluidità dei movimenti, sulla creatività e sulla libertà di espressione.

E questo significa che a differenza di quella classica non ha posizioni di base la danza moderna non ha passi standard visto che poi ci sono varie tecniche che creano movimenti unici.

Ad esempio per quanto riguarda le varie tecniche della danza moderna possiamo pensare alla tecnica di Martha Graham che si concentra su tensione muscolare e respirazione come alla tecnica di Lester Horton che autorizza movimenti angolari e anche circolari per creare un tipo di danza che viene definita espressiva.

Per quanto riguarda le altre differenze la danza classica spesso si esegue sulla musica classica, mentre la danza moderna ha vari generi e che vanno dalla musica pop fino a quella contemporanea e anche gli abiti sono diversi perché per quella classica si useranno quelle tradizionali come tutte le scarpe da punta, mentre quella moderna utilizza abbigliamento casual e scarpe da ginnastica.